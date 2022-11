Miranda le pegó a la oposición por el faltazo: "bajen un cambio"

Dos son los temas más álgidos de la política y de la coyuntura local, uno de los cuales es de interés a la gente y el otro solo le interesa a los partidos políticos. Sobre esto declaró el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Cruz Miranda, quien solicitó a la dirigencia de la oposición “que baje un cambio”, acusándolos también a que solo usan “slogans” y que manejan “la agenda del conourbano”.

En declaraciones a Radio Valle Viejo, sostuvo ante la consulta de si habrá una nueva convocatoria a una reunión que “vamos a seguir con la gestión como estaba prevista. Teníamos las intenciones de tratar algunos temas referidos al presupuesto, la Ley de Presupuesto debe enviarse a la Legislatura hasta el 30 de noviembre y la intención del Gobierno en esta oportunidad es enviarla con alguna anticipación, no sobre la fecha, probablemente a fines de esta semana, para que pueda empezar su tratamiento en el periodo ordinario y las convocatorias extraordinarias sean más cortas”.

Para marcar que solo interesa la gestión y que la fecha de las elecciones es un tema relativo, a diferencia de lo que marcan desde el radicalismo y Juntos por el Cambio, Miranda relató lo que tienen previsto contemplar con el Presupuesto 2023. Y en este sentido dijo “el presupuesto tiene prevista la construcción de tres diques, que hace cuánto no se construyen diques en Catamarca, salvo uno en Santa Rosa; son más de 60 años sin diques en una provincia árida. Son los diques de Ampajango en Santa María, Río Hondo en Belén y La Herradura en Las Juntas, con impacto productivo y turístico. No son obras menores, como el Parque Provincial de los Palmares en Fray Mamerto Esquiú que también va a ser de un gran impacto turístico en el Valle Central”.

Reunión con Salud

“Queremos saber si hay otras ideas mejores. En salud hay una problemática nacional. Es chicana que es provincial. Hay reclamos fuertes en otras provincias, lean la tapa de La Voz del Interior y vean lo que cobran los médicos en Córdoba, lo que no quiere decir que no tengamos que seguir mejorando nosotros, que llevamos 18 reuniones. Implementamos mejoras y seguimos viendo cómo podemos mejorar”, planteó el ministro a la hora de entrar a toca el tema urticante que lleva casi seis meses sin poder ser resuelto.

En este sentido confirmó que este martes se concretará el encuentro con ATE Salud y Autoconvocados, para avanzar, según lo previsto con el acuerdo salarial.

No obstante esto, el titular de Gobierno y Justicia sigue insistiendo con la implementación del sistema mixto, el cual ya fue cuestionado fuertermente por el Colegio Médico Catamarca. A pesar de esto, el funcionario sostiene que se debe dialogar sobre esto y dijo "Conviene o no conviene este sistema mixto, ver si con la exclusividad quizás se puede pagar mejor a los profesionales, cómo radicamos médicos en el interior, estamos buscando acompañamiento en este tipo de debates en vez de decir 'queremos una mejor salud'. Todos lo queremos, pero cómo lo operativizamos. Estamos trayendo la carrera de Medicina a partir del año que viene para que puedan estudiar aquí y generar médicos a futuro. No hay que agotatse en los slogan sino generar e ingeniar soluciones”.