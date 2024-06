Mondino reclamó por las Islas Malvinas: "Reino Unido ejerce una ocupación ilegal"

Diana Mondino renovó ante las Naciones Unidas (ONU) el reclamo argentino por las Islas Malvinas. Con guiños al Reino Unido y a los isleños, la canciller aseguró que el presidente Javier Milei busca inaugurar una nueva fase en la relación con el gobierno británico.

La Ministra de Relaciones Exteriores participó este martes en Nueva York de la sesión sobre la Cuestión de las Islas Malvinas del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas. Si bien ratificó el derecho soberano sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y exigió que el Reino Unido inicie negociaciones diplomáticas con la Argentina para terminar con la ocupación, Mondino evitó el tono confrontativo y envió señales de diálogo a Londres y a los kelpers.

“El Comité Especial de Descolonización (...) adoptó una nueva resolución que reitera el llamado al Reino Unido y la Argentina a reanudar las negociaciones para encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía”, publicó Cancillería en X (Twitter).

Según trascendió, Mondino propuso mantener un “diálogo constructivo” y una “relación madura” con el gobierno británico y les dejó un guiño a los isleños al expresar el compromiso de respetar “su modo de vida”.

“Han pasado ya 191 años desde el inicio de la ocupación ilegal de las islas por parte del Reino Unido. El tiempo transcurrido no ha disminuido en nada la validez de nuestro reclamo, ni modificado nuestra convicción de que esta prolongada controversia debe solucionarse pacíficamente, a través de negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido”, planteó la canciller.

La funcionaria libertaria recordó que el reclamo es compartido “por todo el pueblo argentino”, está consagrado en la Constitución, “es un objetivo permanente e irrenunciable”, un tema que trasciende las diferencias partidarias y que “constituye una política de Estado”.

Sumó: “Desde su asunción en diciembre pasado, el Presidente Javier Milei ha expresado su voluntad de inaugurar una nueva fase en la relación con el Reino Unido. Nuestros países han mantenido tradicionalmente una vinculación rica y mutuamente beneficiosa, abarcando los más diversos ámbitos de cooperación”.

“En un escenario global dinámico, la Argentina pretende desarrollar sus capacidades a mediano y largo plazo, y generar una relación madura con el Reino Unido, que contemple un diálogo constructivo sobre todos los temas de interés común”, agregó Mondino.

Respecto a los isleños, la ministra dijo que “la libre determinación no puede servir como pretexto para atentar contra la integridad de la Repúblicag Argentina” y que este principio de derecho internacional no se aplica al conflicto por las islas, aunque dijo que la Argentina no es indiferente “a los intereses, bienestar o prosperidad de los isleños”.

Y cerró: “Está en juego el principio de integridad territorial quebrantada con la ocupación británica de esa parte del territorio argentino, parte del territorio de un estado independiente usurpado mediante un acto de fuerza perpetrado por el Reino Unido en 1833, contrario al derecho internacional de la época, inmediatamente protestado y nunca consentido por la Argentina”.