Monti: Le pido a los legisladores de mi provincia que se pongan la camiseta de Catamarca

El diputado nacional Francisco Monti (UCR) defendió hoy la legalidad del tratamiento de la restitución del impuesto a las Ganancias y la reforma de Bienes Personales.

En su alocución en la Cámara de Diputados, Monti aseguró que Catamarca “es la mayor ganadora per cápita de toda la Argentina en la modificación del Impuesto a las Ganancias”.

En ese sentido, el referente radical instó los legisladores por Catamarca que “se pongan la camiseta de Catamarca para recuperar la salud de las finanzas públicas”.

“Somos cinco legisladores; de la Unión Cívica Radical estoy solo, no me importan las banderías políticas, me pongo la camiseta de la Argentina y de mi provincia. Voy a votar afirmativamente la restitución de un impuesto progresivo, con una gradualidad razonable, con escalas lógicas y para que la Argentina recupere la disciplina fiscal”, expresó.