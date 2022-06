Moreno respaldó a Zelaya y le pegó a la oposición por la visita de sus candidatos

El ministro de Gobierno y Justicia participó del acto por el aniversario de la Escuela de Cadetes y allí fue consultado por la visita del legislador Facundo Manes. Al respecto Jorge Moreno aprovechó para volver a apuntar a la oposición. En este sentido sentenció que “en Catamarca, ellos desde noviembre del año pasado han tomado una actitud absolutamente distinta y desacertada. Creo que están alejados de los temas de la gente. Y creo no entendieron la película”. No conforme con esto Moreno refirió que Juntos por el Cambio “está en un franco proceso electoral y en la realidad, la gente nos demanda compromiso y trabajo”.

Por elevación luego dijo que en a nivel nacional la oposición se adelanta a los plazos electorales. “Vemos que circula gente cuando la elección nacional es en octubre del año que viene. Es una cosa que no debería suceder y que distrae a la gente”, acotó el ministro.

Apoyo a Zelaya

Luego opinó sobre la polémica designación del ex presidente del Concejo Deliberante, Martín Zelaya, indicando Moreno que “el resguardo último que tenemos todos, incluidas las ciudadanas, es la justicia. Todo acto previo a la condena social o pública debe generarse en una condena judicial, sino estamos cayendo en una condena pública que no existe. Nosotros aspiramos a que todo se dilucide y que se transparente en el ámbito que tiene que hacerlo, que es la Justicia. Por eso, para mí, si no hay una expresión judicial, toda opinión nuestra es carente de valor”.

En este punto se debe recordar que Zelaya tiene una denuncia por abuso sexual que fue rechazada por extemporánea y en función de esto la querella formalizó un planteo ante la Corte de Justicia de Tucumán, organismo que aún no se ha manifestado sobre esta materia.