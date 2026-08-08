Nación proyecta un salto histórico de US$50.000 millones en exportaciones energéticas y mineras

La economía argentina se prepara para un cambio estructural de magnitud inédita. Impulsada por una estrategia gubernamental que prioriza la reactivación económica a través de sus sectores más competitivos, la recaudación de divisas se perfila hacia una escalada sin precedentes. Según las proyecciones más recientes, el aporte combinado de la energía y la minería —dos de los tres pilares fundamentales para el ingreso de dólares al país— podría superar la marca de los US$50.000 millones para el año 2030, consolidándose como los motores definitivos del crecimiento nacional.

Este escenario no es fruto del azar, sino el resultado de un programa de reformas sistémicas. La administración actual ha puesto en marcha un ambicioso paquete de medidas que busca revertir décadas de sesgo antiexportador. Bajo un marco orientado a la rebaja impositiva, la desregulación de mercados, la apertura económica y la estabilidad jurídica, el Gobierno intenta sentar las bases para un proceso de desarrollo liderado por la capacidad exportadora del país.

El rol del RIGI y la reconfiguración del BCRA

Un eje central de esta política es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), complementado por el denominado "Súper RIGI", herramientas que se encuentran actualmente en tratamiento y que posicionan a los sectores energético y minero como los principales captadores de divisas.

La solidez de estas proyecciones quedó evidenciada en el último Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este documento, de publicación trimestral y análisis exhaustivo de la coyuntura económica, ha recalculado sus estimaciones iniciales, elevando las expectativas de ingreso de dólares.

El impacto de las condiciones geopolíticas y la puesta en marcha de proyectos estratégicos han sido determinantes para este ajuste. En particular:

Contexto Internacional: La guerra en Medio Oriente, iniciada a finales de febrero, provocó un alza significativa en los precios del petróleo internacional, favoreciendo la rentabilidad de las exportaciones argentinas.

Capacidad de Explotación: El desempeño de Vaca Muerta como centro neurálgico de producción energética.

Proyectos Específicos: La puesta en marcha de diversas iniciativas amparadas por el RIGI, que han obligado a revaluar el potencial de ingreso de divisas en US$3.000 millones adicionales para el periodo comprendido entre 2026 y 2029.

Proyecciones: Un salto del 290% en cinco años

La autoridad monetaria ha trazado una trayectoria ascendente que marca un antes y un después en la balanza comercial de estos dos sectores. El punto de partida estimado para 2025 es de US$13.000 millones, una cifra que, tras un lustro de ejecuciones proyectadas, escalaría hasta los US$51.000 millones en 2030. Este crecimiento representa un salto superior al 290% en apenas cinco años.

El cronograma de este crecimiento, tal como lo desglosa el informe, es el siguiente:

2026: Se proyecta una balanza combinada de US$19.000 millones (US$8.000 millones de energía y US$5.000 millones de minería).

2027: El saldo asciende a US$24.000 millones (US$16.000 millones de energía y US$8.000 millones de minería), coincidiendo con la puesta en marcha de las exportaciones del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

2028: La balanza alcanza los US$28.000 millones (US$20.000 millones de energía y US$8.000 millones de minería).

2029: El ingreso proyectado sube a US$34.000 millones (US$25.000 millones de energía y US$9.000 millones de minería).

2030: El objetivo final de US$51.000 millones, desglosado en US$34.000 millones provenientes de la energía y US$17.000 millones de la minería.