Nahuel Gallo declarará ante la Justicia argentina en la causa contra Maduro

La Justicia argentina convocó a declarar como testigo al gendarme Nahuel Gallo en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. La audiencia fue fijada para el próximo 30 de abril, a partir de un pedido formulado por el abogado Tomás Farini Duggan, representante de un grupo de damnificados venezolanos dentro del expediente.

La citación se inscribe en una investigación que tramita en los tribunales federales argentinos bajo el principio de jurisdicción universal, una herramienta jurídica que permite a los Estados investigar crímenes graves contra los derechos humanos, incluso cuando estos hayan sido cometidos fuera de su territorio. Este enfoque otorga al proceso una dimensión internacional y refuerza la relevancia del testimonio que brindará el gendarme.

El cautiverio de 448 días

El rol de Gallo adquiere especial relevancia por su experiencia directa. El efectivo de la Gendarmería Nacional permaneció detenido durante 448 días en Venezuela, luego de ser arrestado en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar al país para visitar a su familia.

Desde el inicio, el gobierno argentino denunció que se trató de una detención arbitraria, mientras que las autoridades venezolanas lo acusaron de espionaje y actividades conspirativas. Esta controversia marcó el inicio de un prolongado conflicto diplomático entre ambos países, que convirtió el caso en uno de los episodios más sensibles de la relación bilateral en los últimos años.

Tras su liberación en marzo de este año, Gallo regresó a la Argentina e inició un proceso de recuperación. En ese contexto, su testimonio es considerado fundamental por la Justicia, ya que podría aportar información directa sobre las condiciones de detención y eventuales violaciones a los derechos humanos dentro del sistema carcelario venezolano.

La investigación

La causa judicial se originó a partir de denuncias presentadas por organizaciones civiles y apunta a determinar la existencia de un plan sistemático de persecución. En ese marco, se investigan presuntos delitos que incluyen:

Secuestros

Torturas

Desapariciones forzadas

Ejecuciones extrajudiciales

El expediente se apoya en el aporte de víctimas y testigos como elementos centrales para reconstruir los hechos y avanzar en la acumulación de pruebas. La declaración de Gallo se inscribe en esa lógica, como una pieza que podría contribuir a confirmar patrones de conducta dentro del aparato estatal venezolano.

De testigo a querellante

En paralelo a su citación como testigo, el propio Gallo inició acciones para ser reconocido como querellante en la causa. El objetivo es participar activamente en la investigación y aportar pruebas derivadas de su experiencia durante el cautiverio.

A través de un mensaje público, el gendarme expresó su posición con claridad: "Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. Hoy doy un paso para que haya justicia. Pido ser reconocido como víctima y parte querellante, con todas las facultades que la ley me otorga. No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune".

Su presentación refuerza el carácter personal y colectivo del caso, al tiempo que amplía su participación más allá del rol de testigo, consolidándolo como una de las voces centrales dentro del expediente.