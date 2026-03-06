Nahuel Gallo participó por primera vez del izamiento de la bandera tras su liberación

Después de haber pasado 448 días detenido en Venezuela, el gendarme Nahuel Gallo participó por primera vez de un acto oficial de la Gendarmería Nacional Argentina desde su regreso al país. La ceremonia tuvo lugar en el edificio Centinela, sede central de la fuerza, donde el efectivo formó parte del tradicional izamiento de la bandera argentina junto a sus compañeros.

La formación representó un momento cargado de significado institucional y personal. Fue la primera vez que Gallo volvió a integrar una ceremonia oficial desde que recuperó la libertad y regresó a la Argentina, tras un prolongado período de detención en el exterior.

La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el Jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, acompañaron al Cabo Primero Nahuel Gallo en su primer izamiento de bandera desde su regreso al país.



Un gesto simple, pero profundamente significativo: volver a su... pic.twitter.com/HBl4cyDyMB — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) March 6, 2026

Una vez completado el izamiento de la bandera, el gendarme recibió una condecoración por parte de sus compañeros, en un gesto de reconocimiento y acompañamiento tras la experiencia vivida.

El acto contó además con la presencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien se acercó para saludar afectuosamente a Gallo durante la ceremonia.

#BuenosAires



Realizamos el izamiento a nuestra Bandera, presidido por la Ministra de Seguridad Nacional, Mg Alejandra Monteoliva, el Jefe y Subjefe de Gendarmería.



Estuvo presente el Jefe del Escuadrón 27 "Uspallata", quien le entregó un presente al Cabo Primero Nahuel Gallo. pic.twitter.com/QZ62aFfRCg — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) March 6, 2026

El testimonio tras su liberación

Horas antes de participar del acto institucional, Nahuel Gallo habló públicamente por primera vez sobre su detención en Venezuela y las condiciones en las que permaneció recluido. Su declaración se produjo durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, en la que el gendarme pidió un momento para dirigirse a los presentes.

"Yo soy Nahuel Gallo. Sé que no es fácil estar acá adelante de ustedes. Yo pedí declarar. He visto muy poco, tengo muy poca información, estoy asimilando todo. Pero fui yo quien pidió un momento para dar mi palabra", expresó al comenzar su mensaje.

Durante su intervención explicó que aún se encuentra en un proceso de readaptación tras su regreso al país. Según señaló, continúa sometiéndose a estudios médicos y controles para evaluar su estado de salud.

En ese sentido, indicó:

Se encuentra bien de salud, aunque continúa realizándose chequeos.

Está intentando reinsertarse en la sociedad.

Se mantiene tranquilo y acompañado por su familia.

"Estoy tratando de poder reinsertarme en la sociedad. Estoy tranquilo, con familia", afirmó.

La experiencia en la cárcel El Rodeo 1

Uno de los momentos más impactantes de su testimonio fue cuando se refirió a las condiciones de detención en la cárcel El Rodeo 1, donde permaneció durante los 448 días de cautiverio. Gallo describió el lugar como un entorno de fuerte presión psicológica y evitó profundizar en detalles debido al impacto emocional que todavía le genera recordar lo vivido.

"El Rodeo 1 no es muy bueno, es un lugar de muchísima tortura psicológica y no muy grata para contar en estos momentos. Solamente con pensarlo titubeo", relató.

En su exposición también mencionó la situación de otros detenidos extranjeros que permanecen en ese centro de reclusión. Precisó que todavía hay 24 extranjeros que esperan ser liberados, y explicó que el clima dentro de la prisión estaba marcado por la incertidumbre constante.

Entre las características que describió del cautiverio, destacó:

Falta de información sobre lo que ocurriría con los detenidos.

Incertidumbre permanente respecto al futuro inmediato.

Aislamiento y ausencia de contacto con familiares.

"Ahí no te avisan qué vas a hacer o qué va a pasar. Es incertidumbre y muchos pensamientos sobre lo que va a pasar", explicó.

La fortaleza personal durante el encierro

En medio de ese contexto, el gendarme aseguró que logró sostenerse emocionalmente gracias a la fortaleza mental y al recuerdo de su familia. Particularmente, mencionó a su hijo como el principal motor que lo mantuvo firme durante el período de detención.

"Gracias a Dios, tuve mucha fortaleza mental. Mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte", señaló. También describió el impacto de haber atravesado un encarcelamiento que considera injusto, en condiciones de aislamiento casi total.

"No es fácil estar incomunicado, no es fácil haber perdido la libertad injustamente y que te acusen de delitos. Los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas", expresó.

"Hasta que liberen a los extranjeros, yo no estoy libre"

En el cierre de su mensaje, Gallo dejó una reflexión que resume el peso emocional que aún arrastra tras su experiencia. Aunque recuperó la libertad y volvió a la Argentina, aseguró que su situación personal sigue ligada a la de quienes continúan detenidos en El Rodeo 1.

"Yo sigo encerrado, hasta que no liberen a los extranjeros del Rodeo yo no estoy libre", remarcó.

Su participación en el izamiento de la bandera en el edificio Centinela marcó así un primer paso simbólico en su regreso a la vida institucional y personal, luego de más de un año de detención en el exterior. Mientras comienza su proceso de recuperación y reinserción, el gendarme continúa poniendo el foco en quienes permanecen encarcelados en el mismo lugar donde él estuvo detenido.