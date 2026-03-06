Presentaron el proyecto de litio Cortaderas Sur impulsado por capitales indios

En Fiambalá se realizó una charla técnica informativa destinada a presentar los principales lineamientos del proyecto de litio Cortaderas Sur, una iniciativa de exploración orientada a estudiar el potencial geológico del área.

Durante el encuentro se expusieron ante vecinos, autoridades locales y distintos actores de la comunidad los aspectos centrales del proyecto, incluyendo las características del territorio donde se desarrollarán las tareas y las actividades previstas para avanzar en el conocimiento geológico del sector.

La jornada se desarrolló como un espacio de información e intercambio, donde los asistentes pudieron conocer detalles técnicos del emprendimiento y realizar consultas sobre el proceso de exploración que se proyecta en la región.

El encuentro contó con la presencia de diversas autoridades vinculadas a la actividad minera y al ámbito institucional local.

Entre los participantes se encontraban el intendente de Fiambalá, Raúl Usqueda; el presidente de CAMYEN S.E., José Barrera, el vicepresidente de la empresa, Gabriel Molina; la directora provincial de Gestión Ambiental Minera del Ministerio de Minería, Mercedes Pereyra y M. Sundar Raj, country head de KABIL en Argentina.

También participaron equipos técnicos y representantes de la comunidad, quienes formaron parte de la jornada de presentación y del posterior intercambio de consultas y aportes.

La presencia de autoridades municipales, provinciales y representantes del proyecto permitió exponer tanto los aspectos técnicos del emprendimiento como el marco institucional en el que se desarrolla esta iniciativa de exploración.

Un proyecto de exploración en el área Cortaderas Sur

El proyecto se lleva adelante en áreas mineras ubicadas dentro del Proyecto Cortaderas Sur, una zona donde se realizarán tareas de exploración geológica destinadas a evaluar el potencial del recurso litio.

Estas actividades se desarrollan en el marco de un acuerdo entre CAMYEN S.E. y la empresa estatal de la India Khanij Bidesh India Ltd (KABIL). El objetivo del acuerdo es avanzar en estudios técnicos que permitan analizar las condiciones geológicas del sector y determinar el potencial del área en relación con este mineral estratégico.

Entre las actividades previstas se encuentran tareas de exploración geológica, orientadas a ampliar el conocimiento científico sobre las características del territorio y su posible contenido mineral.

Intercambio con los vecinos

Durante la charla técnica también se generó un espacio de diálogo con los asistentes, donde los participantes pudieron formular preguntas y realizar aportes sobre el proyecto.

Estas intervenciones fueron registradas y serán incorporadas al proceso de análisis que continúa realizándose en relación con el Informe de Impacto Ambiental del proyecto. De acuerdo con lo señalado durante el encuentro, este tipo de instancias buscan acercar información a la comunidad y promover la participación de los actores locales en torno a las iniciativas de exploración minera que se desarrollan en el territorio.

El intercambio permitió que los asistentes plantearan inquietudes y observaciones vinculadas a los distintos aspectos del proyecto, las cuales serán consideradas dentro del proceso técnico de evaluación.

El rol de KABIL en la exploración de minerales estratégicos

El proyecto Cortaderas Sur cuenta con la participación de Khanij Bidesh India Ltd (KABIL), una empresa estatal de la India creada con el objetivo de asegurar el acceso a minerales estratégicos en el exterior.

La compañía fue constituida como una alianza entre tres empresas estatales de ese país:

National Aluminium Company Ltd (NALCO)

Hindustan Copper Ltd (HCL)

Mineral Exploration and Consultancy Ltd (MECL)

A través de esta estructura empresarial, KABIL impulsa proyectos de exploración y desarrollo de minerales críticos, entre ellos el litio, en diferentes regiones del mundo.

El interés de la compañía se centra en el desarrollo de iniciativas que permitan identificar y evaluar recursos minerales estratégicos, con el objetivo de asegurar el acceso a estos materiales considerados clave para distintas industrias.

Un proceso en etapa de análisis ambiental

La presentación realizada en Fiambalá forma parte de un proceso más amplio vinculado al análisis del Informe de Impacto Ambiental del proyecto, etapa en la que se evalúan distintos aspectos relacionados con las actividades previstas.

En ese contexto, los aportes surgidos durante la charla técnica serán incorporados al proceso de evaluación que continúa desarrollándose.

Este tipo de encuentros se plantean como instancias de información y diálogo, donde se busca que la comunidad pueda conocer los detalles de los proyectos de exploración minera que se proyectan en su territorio y participar mediante consultas y observaciones.

La jornada realizada en Fiambalá permitió, de este modo, presentar formalmente los principales lineamientos del proyecto Cortaderas Sur, explicar las características del área de exploración y generar un espacio de intercambio entre autoridades, equipos técnicos y vecinos de la comunidad.