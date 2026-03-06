Avance sobre la AFA: Mahiques designó veedores tras desplazar al titular de la IGJ

El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, avanzó con la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego de haber desplazado al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo. De acuerdo con fuentes oficiales, la decisión fue convalidada por el nuevo integrante del gabinete durante la noche anterior, en el marco de una serie de medidas orientadas a reorganizar áreas clave del Ministerio de Justicia.

Según indicaron desde el entorno del Gobierno, la determinación responde a una directiva clara dentro del Ejecutivo. "La definición es avanzar rápido", señalaron las fuentes consultadas.

La medida fue adoptada pocas horas después de que Mahiques asumiera al frente de la cartera, tras la renuncia del anterior ministro, Mariano Cúneo Libarona. El movimiento marca el inicio de una nueva etapa dentro del Ministerio y se vincula directamente con una investigación administrativa sobre la situación contable de la AFA.

Reordenamiento interno en el Ministerio

En paralelo a la designación de veedores, Mahiques pidió la renuncia de varios titulares de organismos que dependen del Ministerio de Justicia, como parte de un proceso de reorganización de su equipo de gestión.

Entre las áreas alcanzadas por esta decisión se encuentran la Inspección General de Justicia (IGJ). la Unidad de Información Financiera (UIF) y otras áreas de control administrativo.

Este movimiento se inscribe dentro de un reordenamiento interno del Ministerio, impulsado por el nuevo titular de la cartera con el objetivo de redefinir la estructura de conducción en organismos estratégicos.

La investigación administrativa sobre la AFA

La designación de veedores está vinculada directamente con un expediente administrativo abierto por la IGJ para analizar la situación institucional y financiera de la AFA, entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

El organismo de control había solicitado formalmente la intervención de veedores con el objetivo de llevar adelante una auditoría sobre los estados contables correspondientes al ejercicio 2025. La medida busca permitir que los veedores designados puedan acceder a documentación contable y administrativa de la asociación, con el fin de verificar distintos aspectos vinculados a la gestión económica de la institución.

Entre los elementos que serán analizados se encuentran:

Los estados contables correspondientes al ejercicio 2025

Movimientos económicos de la entidad

Operaciones con empresas nacionales y extranjeras

Registros financieros vinculados a la Universidad de la AFA (UNAFA)

Convenios firmados por la institución

Desde el Ministerio de Justicia explicaron que el objetivo de la medida es auditar el origen y destino de los recursos administrados por la asociación, así como revisar la información financiera que integra la documentación oficial del organismo.

El origen del conflicto entre el Gobierno y la AFA

El conflicto entre el Gobierno nacional y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino se originó luego de que la entidad no presentara en tiempo y forma el balance financiero correspondiente al año 2025.

Según sostienen desde la IGJ, la organización entregó documentación de manera parcial durante los últimos meses, pero todavía no cumplió con la presentación completa del último ejercicio contable.

En este contexto, el organismo de control argumentó que la presencia de veedores permitirá verificar la información faltante, así como analizar los registros contables vinculados a la administración de recursos. La auditoría también buscará examinar ingresos y egresos relacionados con las selecciones nacionales y diversos contratos comerciales firmados por la entidad.

La salida de Vítolo en medio de la disputa

La salida de Daniel Vítolo de la Inspección General de Justicia se produjo en medio de esta disputa entre el Gobierno y la conducción de la AFA.

El ahora exinspector general de Justicia había sido una de las figuras visibles de la ofensiva administrativa impulsada por el Ejecutivo contra la entidad del fútbol argentino.

Entre sus decisiones se encontraba el pedido formal para que el Ministerio de Justicia habilitara la presencia de veedores en la institución, una medida que finalmente avanzó bajo la conducción del nuevo ministro.

La postura del Gobierno y la respuesta de la AFA

Desde Balcarce 50 sostienen que la línea del Gobierno respecto de la AFA se mantendrá sin cambios, pese al recambio de autoridades en el Ministerio de Justicia.

En la Casa Rosada consideran que la intervención de veedores abre una nueva etapa en la investigación administrativa, y anticipan que el Ejecutivo seguirá de cerca los resultados del análisis de la documentación contable y financiera de la asociación. En ese marco, también indicaron que solicitarán una orden judicial para que los veedores puedan ingresar con fuerza pública a la sede de la AFA ubicada en la calle Viamonte, en caso de que las autoridades de la entidad rechacen su ingreso.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino respondió a través de un comunicado en el que expresó su rechazo a la medida. La entidad sostuvo que "no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley".

La situación abre así un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino, en el marco de una investigación administrativa que se centra en la revisión de la documentación contable y financiera correspondiente al ejercicio 2025.