Suárez destacó el impacto del Acueducto Albigasta: "Es una obra muy importante"

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, destacó la importancia que tendrá el Acueducto Albigasta para su provincia y para distintas localidades de la región, con especial énfasis en Frías.

Durante su discurso, el mandatario santiagueño remarcó que la obra permitirá mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico proveniente del río Albigasta y generar nuevas posibilidades para una ciudad considerada importante dentro de la provincia. "Esta es una obra importante para los santiagueños y la región. Generar la posibilidad de agua a través del mejor aprovechamiento del recurso que llega desde el Rio Albigasta hace posible que una ciudad tan importante como Frías pueda disponer de agua tanto para el consumo humano como para la producción ganadera", señaló Suárez.

La definición del gobernador pone el foco en los dos destinos centrales que mencionó para el recurso: por un lado, garantizar la disponibilidad de agua destinada al consumo humano y, por otro, fortalecer las posibilidades vinculadas con la producción ganadera.

De esta manera, el Acueducto Albigasta aparece planteado como una infraestructura que trasciende el abastecimiento de una única localidad y que tiene un alcance regional, especialmente por su vinculación entre Catamarca y Santiago del Estero.

Reconocimiento al trabajo conjunto

Suárez también aprovechó su intervención para agradecer el acompañamiento y el trabajo conjunto con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, para poder llevar adelante la obra.

El mandatario santiagueño destacó de esta manera la articulación entre ambas provincias para concretar el proyecto y avanzar en una infraestructura de carácter biprovincial. A ese reconocimiento sumó la predisposición del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro Luis Caputo, a quienes agradeció por haber atendido el pedido realizado por las provincias.

La obra, según lo expresado por Suárez, se encuentra vinculada a una serie de gestiones y esfuerzos compartidos entre los gobiernos provinciales y funcionarios nacionales. En ese sentido, el gobernador remarcó la importancia del acompañamiento recibido para poder avanzar en el proyecto.

El Acueducto Albigasta se presenta así como resultado de una articulación que involucra a Catamarca, Santiago del Estero y el Gobierno nacional, con el objetivo de aprovechar el recurso hídrico disponible y generar condiciones para su utilización tanto en las comunidades como en las actividades productivas.

El antecedente de la gestión de Zamora

Durante su discurso, Suárez también recordó el trabajo realizado durante la gestión del exgobernador Gerardo Zamora para concretar el proyecto del Acueducto Bi Provincial Catamarca-Santiago del Estero. La referencia permitió ubicar la obra dentro de un proceso que, según destacó el gobernador santiagueño, tuvo antecedentes y gestiones previas orientadas a hacer posible su concreción.

Suárez vinculó ese recorrido con una determinada concepción sobre la administración pública y las prioridades del norte argentino. En ese marco, explicó que existe una visión orientada a mejorar los servicios esenciales y productivos, pero manteniendo un criterio de equilibrio en las cuentas públicas.

"El norte tiene la visión de administración ordenada, de administración que mejore los servicios esenciales y productivos, siempre en el marco de un equilibrio presupuestario que venimos respetando hace más de 20 años", sostuvo.

La definición del gobernador vinculó de manera directa la concreción de obras de infraestructura con una política de administración que, según expresó, busca sostener el equilibrio presupuestario al mismo tiempo que apunta a mejorar servicios considerados esenciales y productivos.

Agua para todos

Uno de los principales aspectos destacados por Suárez fue la posibilidad de que el recurso hídrico proveniente del río Albigasta pueda ser aprovechado para atender diferentes necesidades.

En particular, el gobernador mencionó a Frías, ciudad que podrá disponer de agua para dos objetivos centrales: el consumo de sus habitantes y la producción ganadera. La importancia que Suárez atribuyó a estos dos destinos refleja el carácter múltiple que le asignó al proyecto. El agua no aparece solamente vinculada con el abastecimiento de la población, sino también con una actividad productiva como la ganadería.

En su planteo, el mejor aprovechamiento del recurso permite generar condiciones que pueden beneficiar tanto a las comunidades como a las actividades productivas de la región.

El desarrollo del Norte Grande

El gobernador de Santiago del Estero cerró su discurso con una definición que amplió el alcance de sus palabras y vinculó la obra con una visión de desarrollo regional.

Suárez sostuvo: "tenemos un proyecto de Norte Grande argentino que apunta al desarrollo a todos sus habitantes en su propia tierra". La frase sintetizó el enfoque que el mandatario buscó darle al Acueducto Albigasta. La obra fue presentada no solamente como una infraestructura destinada a resolver necesidades concretas de agua, sino también como parte de una perspectiva de desarrollo para los habitantes del norte argentino.

En ese marco, el proyecto biprovincial Catamarca-Santiago del Estero aparece asociado a la posibilidad de mejorar servicios esenciales y productivos, aprovechar recursos disponibles y generar condiciones para que las comunidades puedan desarrollarse en sus propios territorios.

La referencia al Norte Grande argentino también permitió a Suárez ubicar la obra dentro de una mirada regional, en la que el trabajo conjunto entre provincias adquiere un papel central.