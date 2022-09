Neumáticos: el gremio acusa a los empresarios de no sentarse seriamente a negociar

El secretario Gremial de Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), Maximiliano Bronzuoli, atribuyó este martes la continuidad del conflicto que afecta a la industria del neumático -con un paro por tiempo indeterminado y la decisión de algunas de las compañías de interrumpir la producción- a la presencia de "una patronal muy intransigente" que "no se sentó seriamente en una mesa de negociación para poder cerrar esto diez meses atrás".



"Desde marzo que estamos empantanados, se plantearon diferentes alternativas para destrabarlo y hubo negativas continuas desde los empresarios. Nos encontramos con una patronal muy intransigente que no escucha el justo reclamo de los trabajadores y que no se sentó seriamente en una mesa de negociación para poder cerrar esto diez meses atrás", afirmó Bronzuoli en declaraciones a medios nacionales.

El Sutna y las empresas de la actividad no alcanzaron un acuerdo en el Ministerio de Trabajo y pasaron a un cuarto intermedio hasta este miércoles por la tarde para continuar las negociaciones y procurar una salida a un conflicto que lleva varios meses.



Tras la reunión, los sindicalistas ratificaron la continuidad del paro y los bloqueos a las empresas luego de más de siete horas de negociaciones que tuvieron lugar en la sede de la cartera laboral, en Leandro N. Alem 650.



El sindicalista sostuvo que la situación "se ha agravado" debido a que "las cadenas de distribución de las empresas de neumáticos están afectando a otras empresas".