"No hay delitos de lesa humanidad acá", dijo el Secretario de DDHH desde Formosa

Tras recorrer varios centros de aislamiento preventivo en Formosa y reunirse con la oposición por las denuncias sobre las condiciones en las que viven las personas en esos lugares, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla encabeza este jueves una conferencia de prensa.

El funcionario viajó invitado por el gobernador de la provincia Gildo Insfrán, tras un pedido realizado por la Secretaría la pasada semana, que solicitó que se informe sobre las medidas adoptadas por la administración formoseña para hacer frente a la pandemia de coronavirus. En las últimas semanas, se conocieron variasdenuncias por el maltrato que sufren los aislados en los centros de alojamiento preventivo.

Pietragalla llegó el miércoles a la mañana a la ciudad de Formosa acompañado por una delegación compuesta por la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos Andrea Pochak y el Director Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad Leonardo Gorbacz.

A continuación, las declaraciones más relevantes del Secretario de Derechos Humanos:

Esperamos poder trabajar para construir una agenda transparente en la política de memoria, verdad y justicia.

No se pueden banalizar los derechos humanos y no existe la especulación política en esta materia.

Alberto y Cristina sabían que veníamos acá y nos pidieron que seamos lo más amplios posibles. Nos pidieron que hagamos un informe.

No hay centros clandestinos de detención en Formosa, es casi un chiste hablar de eso. No se violan los derechos sistemáticamente en la provincia, no hay delitos de lesa humanidad acá.

Insfrán y yo somos del mismo partido político y eso es parte de ser un gobierno democrático, son las reglas del juego, pero nosotros tenemos responsabilidad política.

El compromiso que asumimos con Insfrán es formar a las fuerzas de seguridad en manos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Estuvimos recorriendo y no estamos opinando por lo que diga un funcionario o no, estuvimos con la gente. Sé que hubo situaciones complejas, pero nadie se quejó de la comida ni del trato de las personas a cargo del lugar. Sí hubo cuestiones puntuales con las explicaciones de hisopados.

Yo no soy hermano de Jesús, soy un funcionario que vino a Formosa y, casualidad o no, hoy se cumple el día 16 del pico que tuvo la provincia.

Vamos a hacer recomendaciones. Vinimos porque hubo reclamos reales de parte de la sociedad y por eso Insfrán invitó a la Secretaría, porque escuchó esas quejas.

Hay compromisos de la Secretaría de volver a la provincia.

No pudimos analizar con detalle la situación de los pueblos originarios, pero vamos a analizar todo el material de las denuncias que nos trajeron y eso va a ser parte de las recomendaciones.

En el marco de la pandemia se tomaron decisiones políticas y hubo sectores de la población que reclamaron. Esto tiene una intencionalidad política y no lo podemos separar de eso. Estuve recorriendo los lugares y hablé con la gente, no hay centros clandestinos de detención. Sabemos dónde están y con ese solo dato, se imaginarán que de clandestino no hay nada, son de aislamiento.

La oposición tendría que tener un rol de aporte a las políticas estratégicas sanitarias y no hablar de violaciones sistemáticas y delitos de lesa humanidad, banalizando su propio reclamo y denuncia. Hablar de plan sistemático de violación de derechos humanos pierde fuerza el rol que ellos tienen que tener como oposición política.