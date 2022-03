La senadora del Frente de Todos (FdT) Lucía Corpacci sostuvo hoy que si bien la "entrada" al Fondo Monetario Internacional (FMI) fue concretada en 2018 por el expresidente Mauricio Macri, el país debe ahora "salir de esto", y dijo que no encuentra otro modo de "tener esperanzas" que no sea el apoyo al proyecto de ley que avala el acuerdo con el organismo de crédito.

En diálogo con Radio Nacional, la exgobernadora de Catamarca habló de la responsabilidad del Gobierno de Macri y de cómo se debe afrontar este momento.

"Escucho a algunos legisladores de la oposición que parece que durante la gestión de Macri era un país floreciente, esos legisladores que no recuerdan que durante su Gobierno se decretó la emergencia alimentaria. Si teníamos dificultades antes, nos terminaron de fundir", sostuvo Corpacci.

En esa línea, recordó: "Esta entrada al Fondo la hizo Macri, ahora tenemos que salir de esto. Estamos entrampados en una situación tremenda".

También advirtió que "no hay modo de que un acuerdo con el Fondo sea bueno", porque al ser "el prestamista de última instancia", siempre "presta con condicionamientos y con metas a cumplir", aunque rechazó la alternativa del default.

"En este panorama tan tremendo en que estamos, de un país que en el 2018 entró al Fondo, en el 2019 declaró la emergencia alimentaria, después atraviesa la pandemia y no puede afrontar el pago de 19.000 millones de dólares, con absoluta sinceridad no encuentro otra manera de tener esperanzas de que resolvamos esto más que acordando con el Fondo, porque entrar en default es lo peor que nos puede pasar" expresó.

Para la legisladora, "si no tenemos confianza y no creemos que el Gobierno que elegimos va a crear las condiciones para salir adelante, estamos mal".

"No me hace feliz tener que levantar la mano para un acuerdo, pero no le veo otra salida", sintetizó la exgobernadora catamarqueña.

Por último, habló del ataque con piedras al despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante las manifestaciones de rechazo al acuerdo.

"Lo que hicieron fue de una cobardía que no tiene nombre, fue dirigido hacia ella", dijo.

En este sentido, concluyó: "La verdad que la fortaleza que tiene Cristina debería hacernos sentir orgullosos a todos los argentinos, seamos del partido que seamos".