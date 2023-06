Nuevamente se levantó la sesión en Diputados y estalló la polémica

Nuevamente y por cuarta vez, se levantó la sesión de la Cámara de Diputados. Al momento del tercer segundo llamado, tan solo cuatro diputados provinciales se encontraban en el recinto, y por ello la Presidente de la Cámara Baja, Cecilia Guerrero, levantó oficialmente la sesión.

Inmediatamente se generó la polémica porque el oficialismo estaba bajando para sesionar, antes del tercer llamado pero y a pesar del reclamo, la sesión ya había sido dada de baja. Los presentes, en un primer momento fueron los diputados Hugo Ávila, Cristina Gómez, Alejandro Páez y Cecilia Guerrero, quienes si bajaron para desarrollar la sesión normalmente.

Luego en conferencia de prensa, el diputado Tiago Puentes refirió que “cuando la presidenta levantó la sesión, en el tercer tiembre, nosotros ingresábamos al recinto. Entre el segundo y tercer tiembre, no pasaron ni dos minutos reloj entre uno y otro timbre y ya la sesión fue levantada. Ya había diez legisladores en el recinto cuando la presidenta huía como rata”.

Luis Lobo Vergara marcó seguidamente que lo sucedido es parte de “una argucia del oficialimo para en algunos momentos dar quórum y en otros no, como está pasando ahora. Seguramente el miércoles, antes que toquen el prmer tiembre ya va a estar abajo todo el interbloque para ver si se da el honor de poder trabajar”.

En tanto, Silvana Carrizo se lamentó sobre los temas que se van dejando pendiente, y resaltó que lo sucedido “es parte de una crisis institucional de la que no se quieren hacer cargo. Son muchos los temas sobres los que tienen que dar respuesta y lo primero es el lugar en el que pusieron a la justicia. Ellos tuvieron un voto en el Jury que no quieren explicar a la sociedad”. Apuntó luego la legisladora que en la sesión de este miércoles se iba a dar tratamiento a un paquete de leyes relacionadas a la crisis alimentaria y a un proyecto para crear un Plan Provincial de Políticas de Seguridad Alimentaria. “Lamentablemente los comedores y las escuelas van a seguir sin partidas y van a continuar con una copa de leche que es in suficiente y las escuelas secundarias van a seguir sin este aporte”, sentenció.