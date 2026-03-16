Nuevas revelaciones en el caso $LIBRA

La génesis de una crisis de transparencia

El panorama institucional de la República Argentina enfrenta un desafío tras las revelaciones surgidas de la Comisión Investigadora del Congreso. En el centro del debate se encuentra el denominado caso $LIBRA, una trama que entrelaza la máxima magistratura del país con el volátil mercado de los criptoactivos. Todo comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei utilizó su cuenta en la red social X para recomendar el token $LIBRA, una iniciativa presentada originalmente para financiar empresas nacionales.

Lo que sobrevino fue una secuencia de eventos que, en palabras del diputado nacional de la Coalición Cívica y presidente de dicha comisión, Maximiliano Ferraro, "supera la ficción". Tras una vertiginosa suba y un posterior desplome del valor del activo, el mandatario procedió a borrar el mensaje, alegando no poseer vínculo alguno con el proyecto. Sin embargo, la investigación legislativa ha logrado reconstruir una realidad diametralmente opuesta, basada en registros de llamadas y documentos que cuestionan la integridad institucional del Gobierno.

Contratos alfanuméricos y la ruta del dinero

Uno de los puntos más oscuros de la causa reside en la falta de respuestas sobre la procedencia de un contrato alfanumérico de más de 40 caracteres vinculado al entorno presidencial. Ferraro ha sido tajante al señalar que la realidad de los hechos ha dejado atrás cualquier mentira oficial. La comisión aportó al fiscal Taiano pruebas contundentes sobre la ruta del dinero, logrando identificar una billetera virtual cuyos movimientos coinciden con fechas clave de la operación.

La pericia informática del Ministerio Público Fiscal ha permitido trazar transferencias de Davis hacia Mauricio Novelli, revelando además una faceta ética cuestionable: la utilización de un jubilado de setenta y cinco años como intermediario para triangular los fondos. Este esquema de pagos, según detalla la investigación, incluye dos pagos de un millón y medio de dólares cada uno, más un desembolso adicional de dos millones de dólares, realizados tanto en criptomonedas como en efectivo. Asimismo, se destaca la existencia de un contrato de confidencialidad que buscaba blindar la información de estos movimientos, mientras la presencia de Hayden Davis en Buenos Aires coincidía temporalmente con la promoción del token.

El manejo de información privilegiada y la "estafa de los 36"

La investigación legislativa puso el foco en un fenómeno alarmante: el manejo de información privilegiada. Según el titular de la comisión, mientras miles de ciudadanos confiaron en la legitimidad de la "monetización" impulsada por la figura presidencial, un grupo selecto de 36 personas operó con datos anticipados. Estos sujetos se habrían retirado del mercado antes de la caída brutal del activo, que llegó a cotizar entre cuatro y cinco dólares, logrando extraer aproximadamente un millón de dólares cada uno.

Para Ferraro, existe una clara confusión entre lo público y lo privado, constituyendo una violación flagrante a la Ley de Ética Pública. El diputado sostiene que no se trata solo de un negocio privado, sino de un hecho de corrupción que requirió el protagonismo y la participación activa del Presidente de la Nación para poder concretarse, aprovechando su legitimidad pública para validar lo que describe como una estafa que afectó a quienes confiaron en su figura.

Críticas a la inacción judicial en Comodoro Py

El rol del sistema judicial también ha sido objeto de duras críticas. Ferraro denunció una "escandalosa actitud" por parte del fiscal Taiano, a quien acusó de estar al borde del encubrimiento por no haber citado a declarar a ninguno de los involucrados tras un año y tres meses de proceso. La causa ha pasado por las manos de siete jueces federales y cuatro fiscales, en lo que el legislador describe como una maniobra de Comodoro Py para "pisar el expediente" y consagrar la impunidad.

Ante este escenario, los diputados que integraron la comisión anunciaron que presentarán nuevas medidas judiciales y buscarán la unidad política en el Congreso para que el caso no se cierre. Ferraro advirtió que nada libra al presidente Milei, a su hermana y a los funcionarios de responder ante la justicia y el Poder Legislativo, enfatizando que la falta de controles institucionales pone en peligro la salud democrática del país.

El rol de Karina Milei y la responsabilidad política

Finalmente, la investigación arroja sombras sobre el círculo íntimo del mandatario. Los registros indican cientos de llamados entre el 30 de enero y el 14 de febrero vinculados directamente a Libra. Además, se detectó que Mauricio Novelli, por supuesta manda de Karina Milei, ya se presentaba como gestor de negocios en distintos ministerios apenas diez días después de la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, lo que sugiere un entramado de influencias previo al lanzamiento del token.

Ferraro concluye que la prueba es una avalancha irrefutable que ya no permite hablar en términos de "potencial". El Congreso y la Justicia tienen ahora la obligación de actuar frente a una causa que, por su nivel de evidencia y gravedad ética, exige que el Presidente de la Nación brinde las explicaciones que hasta hoy ha evitado dar, asegurando que la transparencia y el control son indispensables para la salud del sistema democrático.