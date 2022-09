Operarios de la fábrica Camino SA temen por su continuidad laboral

Un grupo de operarios de la fábrica Camino SA, ubicada en Sumalao, Valle Viejo, habló con LA UNIÓN sobre la situación que atraviesa la planta y expresó su preocupación por la continuidad laboral. Los trabajadores destacaron el rol y la asistencia que recibieron por parte de AICAT SE (Agroindustria Catamarca Sociedad del Estado) y aseguraron que dicha ayuda permitió no solo la continuidad de la producción, sino que además los sueldos se pagaban al día y al igual que las distintas cargas sociales. Y partir de abril la asistencia se habría suspendido. “Con AICAT estamos bien, en realidad no sabemos que paso realmente porque aparentemente la firma Camino no estaría recibiendo la ayuda y eso se nota en los sueldos. Nos deben dos quincenas, supuestamente el viernes pasado iban a hacer efectivo el pago, pero el feriado nacional frenó todo, esperemos que mañana (por lunes) tengamos novedades. Eso también, nos preocupa, no queremos llegar a medidas de fuerzas”, dijo uno de los operarios. Según los operarios, plantearon esta situación al Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación, que conduce José Ocampo, y desde el gremio le habría adelantado la posibilidad de un nuevo inversor, pero hasta la fecha no tienen novedades. “El gremio no da respuesta, solo nos dijeron que iba a venir otro inversor y eso nos alentaba un poco, pero hasta la fecha no sabemos nada. Estamos preocupados, no sabemos si lo del nuevo inversor es algo cierto o solo nos dijeron para calmar los ánimos. A nosotros nos gustaría que vuelva hacerse cargo AICAT para que esta situación se normalice y poder llevar tranquilidad a nuestras familias”, manifestaron Finalmente, los trabajadores comentaron que en el transcurso de la semana se reunirán en asamblea para definir los pasos a seguir en caso de no tengan novedades del pago de las quincenas adeudadas.