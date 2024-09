Oposición ausente, Villarruel y discurso: así defenderá Milei el Presupuesto

El Presupuesto 2025 será presentado este domingo a las 20.50hs por el presidente Javier Milei. “Es un presupuesto disruptivo, con el objetivo del déficit cero en las cuentas públicas”, adelantó el diputado libertario José Luis Espert, titular de la Comisión encargada de discutir los números fiscales del próximo año.

Milei llegará el fin de semana al Parlamento e ingresará por la explanada que da a la avenida Entre Ríos, la entrada habitual de los jefes de Estado para inaugurar los períodos ordinarios de las sesiones del Congreso.

Será recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien lo acompañará a cruzar el Salón Azul del Senado, firmará el libro oficial de visitas del Parlamento y, junto al presidente de Diputados, Martín Menem, cruzará Pasos Perdidos e ingresará al recinto de la Cámara Baja. Como lo hizo el primero de marzo pasado, dará su mensaje en un atril frente a los legisladores, similar a los mensajes que dan en el Capitolio los presidentes norteamericanos.

En esta oportunidad no será una Asamblea Legislativa ni una reunión de la Comisión de Presupuesto, pero los organizadores -la Cámara de Diputados- lo enmarcan en una invitación del Presidente a los legisladores de todos los partidos políticos a recibir el proyecto de Presupuesto. La comunicación oficial se formalizó por medio de una nota que la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, le envió a Martín Menem, quien la distribuyó al resto de los integrantes del Congreso.

Con la firma de Adrián Pagán, el secretario parlamentario del Cuerpo, el presidente de la Cámara elevó a los legisladores la invitación “a la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2025, que efectuará el Señor Presidente de la Nación, Lic. Javier Gerardo Milei, en los términos del artículo 24 de la ley 24.156″, indica la comunicación.

La postura de cada bloque

A partir de allí comenzaron las especulaciones respecto a la participación de los diferentes integrantes de los bloques en la reunión del próximo domingo. La senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, señaló que “los procesos y las instituciones hay que respetarlos; lo que corresponde es que el presidente (Javier Milei) envíe el presupuesto, ingrese a la Comisión de Presupuesto, que sea analizado, debatido, que concurran los funcionarios, que se hagan las modificaciones, que tenga una aprobación y que luego pase al Senado. Todo lo demás es parte de una estrategia más discursiva y mediática; lo importante es el presupuesto, no el escenario para la discusión ni para las redes”.

El PRO, encabezado por Cristian Ritondo en Diputados y por Luis Juez en el Senado, estará presente en el recinto del Congreso aguardando la palabra del jefe de Estado.

El Presidente estará en un atril central, flanqueado por Villarruel y Menem. Además, estarán los titulares de las comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras: Espert y Ezequiel Atauche, por Diputados y Senado, respectivamente.

En las bandejas laterales estarán los ministros del Poder Ejecutivo, encabezados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y la secretaria de la presidencia, Karina Milei. En la otra bandeja estará el resto de las autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado Nacional.

Milei, minutos después de las nueve de la noche, presentará su presupuesto. Será un mensaje por cadena nacional, con transmisión oficial de la TV Pública y emisión especial del noticiero. Será un texto leído y con una duración superior a una hora.

Menem, en declaraciones periodísticas, manifestó: “Esto marca un antes y un después en la historia argentina, es un hito que un presidente vaya personalmente a hacer una explicación de la ley de leyes. La ley más importante, la hoja de ruta de trabajo. Una visión de cuánto es lo que se estima recaudar, en términos de impuestos, y cómo se va a gastar, y que lo tiene que aprobar el Congreso. Esto no pasó nunca”.

El bloque de la Unión Cívica Radical, que encabeza Rodrigo de Loredo, confirmó su presencia con una nutrida delegación el fin de semana. Lo mismo hará el bloque de Encuentro Federal de Miguel Pichetto. Él ya confirmó su presencia junto con Esteban Paulón, pero habrá algunas ausencias de sus integrantes.

Entre los legisladores que también concurrirán están Florencio Randazzo, Ignacio García Aresca, Oscar Agost Carreño y Margarita Stolbizer.

“Es la ley madre, como decimos. Me parece muy bien que lo presente, que trate de explicarlo y que el bloque, como siempre, con actitud, mire cómo vivir un poco mejor, en un país normal, donde nos levantemos y sepamos qué vamos a hacer, para poder analizar cada uno de los puntos y ver que las cuestiones de política económica prioritarias estén consignadas en ese presupuesto”, dijo la diputada por Córdoba Alejandra Torres.

Por el lado de Unión por la Patria, José Mayans, adelantó que los senadores no irán. “El Presidente va a hacer un show”, dijo y desde diputados habrá un puñado de legisladores que acompañarán a Germán Martínez.

Mientras tanto, el Frente de Izquierda, por intermedio de un comunicado, adelantó que no estarán presentes en el recinto de la Cámara de Diputados. Los legisladores enrolados en el PTS-Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca, expresaron: “No vamos a ir a un acto de este gobierno ajustador y represor. Quieren que seamos actores de reparto de la mala serie de (Javier) Milei, no vamos a ser parte de su circo”.