Ordenaron allanamientos en al menos 15 clubes por la causa que apunta a la AFA y Sur Finanzas

El juez Luis Armella, con sede en Lomas de Zamora, ordenó esta tarde el allanamiento de al menos 10 clubes del fútbol argentino, en el marco de una investigación judicial por una presunta causa de fraude y asociación ilícita vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio Tapia y la empresa Sur Finanzas.

Los procedimientos se desarrollan bajo la órbita de la Policía Federal, que ejecuta las órdenes judiciales con el objetivo de recopilar material probatorio clave. Según la información del expediente, las medidas buscan secuestrar documentación sensible relacionada con:

Contratos de sponsoreo

Préstamos financieros

Descuentos de cheques

Movimientos contables vinculados a Sur Finanzas

La investigación se centra en determinar si los fondos derivados de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de las instituciones deportivas, así como en precisar:

Fechas de ingreso de los fondos

Cuentas bancarias involucradas

Tipo de registración contable utilizada

El análisis técnico del material incautado quedará a cargo de la DAJuDeCO y de áreas especializadas de la Policía Federal, que realizarán un estudio integral del patrimonio de los clubes involucrados.

Los clubes alcanzados por los allanamientos

En el marco de este operativo, se encuentran bajo procedimientos judiciales diversos clubes del fútbol argentino, entre ellos:

San Lorenzo

Racing

Temperley

Los Andes

Excursionistas

Deportivo Morón

Defensores de Glew

Argentinos Juniors

Acassuso

Deportivo Armenio

Dock Sud

Independiente

Victoriano Arenas

Brown de Adrogué

Platense

La magnitud de la lista evidencia la extensión territorial e institucional del operativo, que abarca entidades de distintas categorías del fútbol argentino, todas bajo la misma línea investigativa vinculada a posibles circuitos financieros irregulares.

Sur Finanzas bajo la lupa: contratos, cheques y supuestas maniobras

El eje de la investigación apunta directamente a la firma Sur Finanzas, propiedad del financista Ariel Vallejo, quien se encuentra en el centro de las acusaciones.

De acuerdo con la causa, la financiera habría implementado un esquema de operatoria que incluye presuntas maniobras tales como:

Condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques

Mutuos usurarios

Contratos de sponsorización simulados o sin ejecución real

Estas prácticas habrían generado perjuicios económicos a distintas entidades deportivas, según la hipótesis fiscal, al tiempo que se investiga si dichos mecanismos fueron utilizados como canal para el ingreso y circulación de fondos de origen no transparente.

Asimismo, la causa analiza la posibilidad de que clubes de fútbol hayan sido utilizados como estructuras de fachada, con el objetivo de canalizar dinero no declarado a través de acuerdos comerciales o financieros aparentemente formales.

Vínculos investigados y estructura de la presunta organización

Uno de los puntos centrales del expediente es la conexión entre Sur Finanzas y la AFA, particularmente a partir del vínculo señalado con el presidente Claudio Tapia. Según consta en la investigación, el propio Ariel Vallejo habría admitido que su empresa ingresó al ámbito del fútbol a través de esa relación directa.

En paralelo, la Fiscalía sostiene que la estructura investigada habría operado como una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero, con un funcionamiento sostenido entre:

Septiembre de 2020

Diciembre de 2025

Dentro de esta organización se identifican al menos 16 integrantes, incluyendo familiares y colaboradores del financista.

La situación procesal de Ariel Vallejo y las medidas judiciales

El financista Ariel Vallejo fue citado a indagatoria para el 5 de mayo, en el marco de una acusación que lo señala como presunto líder de una estructura criminal dedicada al lavado de dinero.

En cuanto a las medidas adoptadas por el juez Luis Armella, se dispuso un conjunto de restricciones de alto impacto judicial y patrimonial, entre ellas:

Inhibición general de bienes de los imputados

de los imputados Prohibición de salida del país

Secuestro de vehículos de alta gama

Estas disposiciones buscan asegurar el avance de la investigación y evitar posibles maniobras de ocultamiento o disposición de activos mientras se profundiza el análisis financiero y documental.

Una investigación en expansión y con impacto institucional

La causa, que combina elementos del ámbito deportivo, financiero y judicial, continúa en desarrollo bajo la supervisión del juzgado de Lomas de Zamora. El foco está puesto en reconstruir el circuito completo de operaciones entre la empresa Sur Finanzas, distintos clubes del fútbol argentino y eventuales conexiones institucionales con la AFA.

El volumen de clubes allanados, la cantidad de actores involucrados y la complejidad de las maniobras investigadas configuran un expediente de alto impacto, que sigue sumando aristas a medida que avanza la recolección de pruebas y el análisis de documentación por parte de los organismos intervinientes.