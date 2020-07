Oscar Castillo está de acuerdo con la reforma, pero no confía en el oficialismo

El exgobernador y actual senador nacional, Oscar Castillo, cuestionó con dureza al oficialismo provincial por las leyes que se aprobaron la semana pasada en la Legislatura nacional y que significaron la eliminación del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte de Justicia, que pasará a tener siete miembros.

En ese marco, habló de “falta de códigos” del Gobierno y, prácticamente, condicionó el apoyo a la reforma de la Constitución a que el gobernador Raúl Jalil vete las normas cuestionadas y, además, se conforme un núcleo de coincidencias básicas respecto de qué puntos serán enmendados en la Carta Magna provincial.

Es que para Castillo, el accionar del peronismo hizo que “quede una sensación de desconfianza” y el Gobierno debe tratar de “restablecerla”.

En diálogo con Radio VV, el senador desmintió los rumores sobre un posible acuerdo gestado entre él y Jalil, cuando el miércoles lo recibió en su casa de Ancasti, en oportunidad de que el gobernador visitó ese departamento. Sobre este hecho, Castillo sostuvo que se trató de un encuentro “muy incómodo”, debido a que le planteó al mandatario provincial su desacuerdo con las iniciativas que ese día se terminaron aprobando en Diputados.

En ese marco, cuestionó la ampliación del máximo tribunal provincial, al señalar que “aumentar el número de miembros de la Corte ya lo había hecho el gobierno del mismo signo dos años antes y, según tengo entendido, no hubo más de 10 sentencias en esos dos años”.

“Aumentar los miembros de la Corte en una provincia donde tiene solamente tres cámaras que están mal integradas, no hay ninguna cámara en el interior, donde hay solo seis juzgados civiles es como una empresa donde se tiene demasiados directores y pocos peones”, criticó.

Tras mencionar cierta “falta de códigos” por parte del oficialismo, al aprobar los proyectos cuestionados con la ausencia de la mayoría de la oposición, sostuvo que será difícil avanzar con la reforma de la Constitución. En ese punto, señaló que al analizar los puntos que se plantean en la reforma, “en muchos de los temas uno levanta las dos manos. El tema en esto es que está enervada la confianza, queda una sensación de desconfianza”.

“Hay que restablecer la confianza y una forma de restablecerla es que vetemos este avance que se hizo la semana pasada y nos sentemos a conversar una reforma de la Constitución” opinó e insistió en que “el tema de reformarla o no es una cuestión de confianza”.

A su vez, añadió que también ayudarían a generar confianza para avanzar con una enmienda constitucional “aglunos mecanismos de reaseguro, una especie de núcleo de coincidencias básicas donde lo que coincidimos lo ponemos y nos comprometemos a respetarlo. Sino lo demás sería una caja de pandora”.