OSEP: el Gobierno acordó aumentos bimestrales para prestadores

El Gobierno de Catamarca avanzó en la definición de un nuevo esquema de actualización de aranceles para los prestadores de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), en el marco de una reunión encabezada por el gobernador Raúl Jalil junto a representantes del sector sanitario.

Del encuentro participaron autoridades del Círculo Médico de Catamarca y del Colegio de Bioquímicos de Catamarca, en una mesa de trabajo que permitió establecer los lineamientos de una política de incrementos destinada a regular los valores de las prestaciones durante el año 2026.

La reunión contó además con la presencia de la ministra de Salud, Johana Carrizo; el director de OSEP, Leopoldo Marchetti; el presidente del Colegio de Bioquímicos, Enrique Ocampos; y el titular del Círculo Médico, Edgardo Varela, entre otros funcionarios del gabinete provincial. El resultado del encuentro fue la definición de un esquema que introduce previsibilidad en la actualización de aranceles y que busca responder a la dinámica económica vigente.

Incrementos bimestrales atados al IPC

El eje central del acuerdo establece que los prestadores de OSEP recibirán incrementos bimestrales en los valores de las prestaciones que brindan a la obra social estatal a lo largo de todo el año 2026.

Estos aumentos estarán directamente vinculados a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implica que los aranceles se ajustarán en función de la evolución de los precios.

El mecanismo definido replica una modalidad ya utilizada en la administración pública provincial, donde los haberes de los empleados estatales también se actualizan en función de este indicador. En términos técnicos, el esquema contempla:

Actualización bimestral de aranceles.

Ajuste automático según el IPC.

Aplicación durante todo el año 2026.

Equivalencia con el sistema de actualización salarial estatal.

Este formato introduce un criterio de ajuste periódico que busca evitar desfasajes prolongados entre los costos del sistema y los valores reconocidos a los prestadores.

Previsibilidad y sostenibilidad

Uno de los objetivos centrales del acuerdo es garantizar un marco de previsibilidad para los actores del sistema de salud que trabajan con OSEP. La actualización automática y periódica de los aranceles permite establecer reglas claras en relación con los ingresos de médicos, bioquímicos y otros profesionales.

Al mismo tiempo, el Gobierno provincial apunta a fortalecer la sustentabilidad del sistema, evitando tensiones derivadas de retrasos en los valores de las prestaciones.

En este sentido, la política acordada no solo impacta en los prestadores, sino también en el funcionamiento general de la obra social estatal, que depende de un equilibrio entre financiamiento, costos y calidad del servicio. La incorporación de un esquema basado en el IPC introduce una herramienta de ajuste que se adapta a las condiciones económicas, permitiendo una respuesta más dinámica frente a la evolución de los precios.

Impacto en la calidad de atención

El acuerdo también tiene como horizonte mejorar las condiciones de atención para los afiliados de OSEP. La actualización de los valores de las prestaciones se presenta como un factor clave para sostener la calidad del servicio brindado por los profesionales.

En este contexto, la medida busca evitar situaciones en las que la falta de actualización de aranceles pueda afectar la disponibilidad o continuidad de las prestaciones. El esquema definido establece una relación directa entre la evolución económica y los ingresos de los prestadores, lo que contribuye a generar condiciones más estables para el desarrollo de la actividad.

La concreción del acuerdo refleja un proceso de diálogo entre el Gobierno provincial y las entidades que representan a los profesionales de la salud. La participación del Círculo Médico de Catamarca y del Colegio de Bioquímicos de Catamarca fue clave para alcanzar un entendimiento sobre la modalidad de actualización.