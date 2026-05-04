Se va el tercero: Milei vuelve a Estados Unidos para reunirse con empresarios

El presidente Javier Milei emprenderá este martes un nuevo viaje a Estados Unidos, el tercero en lo que va del año, en el marco de una agenda que combina encuentros con empresarios y participación en un foro internacional de alto nivel. La gira, de carácter breve, se concentrará en la ciudad de Los Ángeles, donde el mandatario desplegará sus principales actividades.

Según la agenda oficial difundida este domingo, Milei partirá a las 13 rumbo al país norteamericano y estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. La comitiva aterrizará a las 00.30 (hora local) del miércoles y, pocas horas después, comenzará con una intensa agenda de actividades.

Conferencia Global del Instituto Milken

El eje central del viaje será la participación del Presidente en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, un think tank que reúne a referentes internacionales de las áreas de finanzas, tecnología y políticas públicas. Este evento convoca a líderes de distintos sectores a debatir sobre los desafíos globales y las tendencias que marcan la agenda internacional.

La jornada comenzará a las 10 con una reunión entre Milei y el titular del Instituto Milken, Michael Milken, figura que alcanzó notoriedad en la década del 80 como el denominado "rey de los bonos basura", instrumentos caracterizados por su alta rentabilidad y elevado riesgo de impago. Tras ser condenado en 1990 por delitos financieros y cumplir dos años de prisión, Milken se reconvirtió en filántropo y actualmente lidera este espacio de debate global.

Encuentro con empresarios

Luego del encuentro institucional, el mandatario encabezará una audiencia con un grupo reducido de empresarios, en una dinámica que remite a su participación del año pasado en el mismo ámbito, aunque en aquella ocasión se trató de una convocatoria más amplia.

En esa instancia previa, Milei había expuesto ante representantes de compañías de alcance global como Chevron, Paramount, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, Amazon Web Service, Citi, Discovery Capital, Copa Airlines, Fundación Reagan, Peerage Capital Group, East Bank, Visa y Globant, entre otras.

El momento central del viaje se concretará a las 14 (18 en Argentina), cuando el Presidente brinde una disertación ante líderes internacionales de distintos sectores, incluyendo tecnología, finanzas, salud, filantropía y políticas públicas. Allí, Milei abordará los desafíos globales del presente, en una intervención que se inscribe en su participación recurrente en este foro.

Antecedentes en el foro

La presencia del mandatario en el ámbito del Instituto Milken no es nueva. Además de su exposición ante empresarios en septiembre de 2025, Milei ya había participado previamente con un discurso en el Milken Center de Washington en enero de ese mismo año, un día antes de la asunción de Donald Trump, y también formó parte de la Conferencia Global de 2024.

En esas intervenciones, el Presidente planteó definiciones centrales de su visión económica y política. En particular, sostuvo que el capitalismo de libre empresa constituye "la mejor herramienta para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia en todo el planeta", y afirmó que la Argentina "tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente".

En ese contexto, acompañado por Karina Milei, el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse, el ministro Luis Caputo y el excanciller Gerardo Werthein, el mandatario invitó a los ejecutivos presentes a "apostar" por el país, destacando que "la ventana de oportunidades para nuestra nueva fiebre del oro no será eterna. Es hoy, es ahora".

Un historial de viajes y vínculos con Estados Unidos

Este nuevo desplazamiento se inscribe en una serie de visitas oficiales que Milei ha realizado desde el inicio de su gestión. Con esta gira, el Presidente alcanzará su viaje número 17 a Estados Unidos desde su llegada al poder. En lo que va de 2026, ya había realizado dos viajes previos:

Un viaje a Washington para participar de la primera cumbre de la Junta de la Paz , convocada por Donald Trump.

, convocada por Donald Trump. Un viaje en marzo a Miami y Nueva York, donde asistió a la cumbre "Escudo de las Américas" junto a otros once mandatarios latinoamericanos y luego encabezó el lanzamiento de la Argentina Week.

En su actividad más reciente vinculada al país norteamericano, Milei también visitó el portaaviones nuclear USS Nimitz, que se encontraba realizando ejercicios navales en aguas del Atlántico Sur.