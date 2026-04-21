La Iglesia advierte sobre el avance del narcotráfico y reclama mayor presencia del Estado

En un contexto social que definió como prolongado y complejo, la Iglesia volvió a expresar su preocupación por el avance del narcotráfico en los sectores más vulnerables y emitió un mensaje directo al Gobierno. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, advirtió sobre las consecuencias del retiro estatal en los barrios y remarcó la necesidad de sostener políticas de acompañamiento.

"Cuidado que el Estado se retire de los barrios", sostuvo el prelado en declaraciones radiales, sintetizando una preocupación que, según explicó, no es nueva ni responde a una coyuntura puntual, sino que forma parte de una problemática estructural que atraviesa distintos gobiernos.

García Cuerva describió un escenario de crisis sostenida en el tiempo. "No estamos pasando un buen momento hace muchísimo tiempo", afirmó, y señaló que la Iglesia viene alertando sobre diversas situaciones sociales críticas, incluyendo las condiciones de los discapacitados y los jubilados. En ese sentido, recordó que existen documentos de la Conferencia Episcopal que abordan estas problemáticas.

La presencia del Estado como factor clave

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue el rol del Estado en los sectores más vulnerables. El arzobispo enfatizó que su presencia sigue siendo una "garantía para que los más vulnerables accedan a derechos sociales", y advirtió sobre los riesgos que implica su ausencia.

Consultado sobre la gestión del presidente Javier Milei, García Cuerva evitó emitir una evaluación directa, aunque reforzó su advertencia. "Me reservo la opinión, pero sí alertamos", expresó, y reiteró la necesidad de que el Estado no se retire de su función de acompañamiento.

En su análisis, el problema no radica únicamente en la falta de asistencia, sino en las consecuencias concretas que esa ausencia puede generar en los territorios más expuestos. El arzobispo planteó que, en los barrios más pobres, el retiro estatal no implica un vacío neutral, sino que habilita la expansión de fenómenos delictivos y violentos.

Narcotráfico, violencia y vulnerabilidad

García Cuerva fue explícito al describir el impacto de la ausencia estatal en el entramado social. Según señaló, cuando el Estado se retira, se produce un avance de distintas problemáticas:

Narcotráfico

Violencia

Tráfico de armas

Propuestas facilistas para los jóvenes

Estas dinámicas, explicó, se instalan en los barrios como consecuencia directa de la falta de presencia institucional, generando un escenario que agrava la situación de quienes ya se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

En este sentido, el arzobispo insistió en que la respuesta no debe limitarse a una presencia formal, sino que debe ser parte de una estrategia más amplia. "Es necesario que el Estado esté, no solo un Estado presente sino inteligente que trabaje con las organizaciones intermedias y fundamentalmente cerca de los vulnerables", remarcó.

Una postura sostenida en el tiempo

El mensaje de la Iglesia, según García Cuerva, no responde a una evaluación puntual de una administración específica. "No es por este gobierno o el anterior", aclaró, y sostuvo que la postura institucional ha sido constante: acompañar a quienes más lo necesitan.

"Siempre fue la misma tesitura: estar siempre al lado de los que más sufren, de los que la están pasando mal", enfatizó, reafirmando el posicionamiento histórico de la Iglesia en materia social.

El legado de Francisco y la mirada hacia el futuro

En el marco de estas declaraciones, el arzobispo también destacó el legado del papa Francisco, al cumplirse un año de su muerte. Si bien no profundizó en detalles, su mención se inscribe en una línea de continuidad respecto de la preocupación por los sectores más vulnerables y la necesidad de una Iglesia cercana.

Además, se refirió a la posibilidad de que el Papa León XIV visite la Argentina, un escenario que, aunque aún no confirmado, genera expectativas. "No quiero confirmar lo que es una posibilidad, que existe, pero no tenemos más elementos que los que tienen todos", aclaró, marcando cautela respecto de la información disponible. Sin embargo, expresó su deseo de que la visita se concrete.

"Ojalá que así sea porque creo que va a ser otra posibilidad de que el pueblo argentino todo unido lo reciba", concluyó, planteando la eventual llegada del pontífice como un hecho de relevancia para la sociedad en su conjunto.

Un mensaje con implicancias sociales y políticas

Las declaraciones de García Cuerva sintetizan una advertencia que combina dimensiones sociales, políticas y territoriales. El señalamiento sobre el avance del narcotráfico en ausencia del Estado introduce un elemento de preocupación que trasciende el ámbito religioso y se proyecta sobre el diseño de políticas públicas.

En un escenario de crisis prolongada, la Iglesia refuerza su rol como actor que observa, interpreta y comunica las tensiones que atraviesan a los sectores más vulnerables, insistiendo en la necesidad de una presencia estatal activa y articulada.