Palladino cruzó a Adorni por la situación del PAMI: "Ves la realidad y algo pasa"

En la previa del mensaje del gobernador Raúl Jalil, la diputada Claudia Palladino lanzó duras críticas contra el jefe de Gobierno Manuel Adorni, a quien acusó de faltar a la verdad durante su presentación realizada el miércoles en la Cámara de Diputados. El eje del cuestionamiento giró en torno a la situación del sistema de salud, particularmente en lo vinculado al funcionamiento del PAMI y el acceso a prestaciones esenciales.

Palladino puso en duda la correspondencia entre los informes oficiales y la realidad cotidiana que enfrentan los ciudadanos. Según señaló, existe una brecha evidente entre las respuestas brindadas en el ámbito institucional y lo que se observa en los territorios.

La brecha entre los informes y la realidad

La legisladora describió un escenario marcado por dificultades concretas en el acceso a la salud. En ese sentido, remarcó que el contacto directo con la población permite advertir problemáticas que no aparecen reflejadas en los informes oficiales.

"La realidad es que el año pasado la gente, cuando uno los escucha y camina a los barrios, encuentra que estas respuestas no les llegan los remedios, el PAMI está cortado de ontología, ópticas, preguntando acá qué pasa en Catamarca", expresó.

A partir de esta observación, Palladino planteó una disyuntiva sobre la calidad de la gestión o la veracidad de los datos presentados. En su análisis, si los informes fueran fieles a la realidad, el sistema debería mostrar resultados positivos evidentes.

"Entonces, lees las respuestas y ves la realidad y algo pasa, o las respuestas no son reales, no son veraces, o la gestión no es buena, porque con esas respuestas tendría que brillar y la gente tendría que estar muy contenta con el acceso a la salud, y no es así", afirmó.

Sectores vulnerables y acceso limitado

La diputada también hizo hincapié en la situación de distintos grupos que requieren atención específica dentro del sistema sanitario. En ese marco, enumeró una serie de colectivos que, según indicó, enfrentan dificultades para acceder a prestaciones básicas.

De acuerdo con Palladino, uno de los problemas recurrentes es la falta de disponibilidad de vacunas, lo que impacta directamente en la prevención de enfermedades. Si bien reconoció que recientemente comenzaron a enviarse dosis, sostuvo que la situación previa generó preocupación.

"Las vacunas no están tan accesibles porque no llegan, ahora sí empezaron a enviar, pero realmente esto preocupa", indicó.

Indicadores sanitarios en alerta

Uno de los puntos más sensibles del planteo estuvo vinculado a la evolución de indicadores sanitarios clave. Palladino recordó que durante años la tasa de mortalidad infantil y materna se había mantenido sin aumentos, pero advirtió que el último informe oficial de la Nación refleja un cambio en esa tendencia.

"Son indicadores duros", subrayó, al referirse al incremento registrado. Este dato, según la legisladora, refuerza la necesidad de revisar las políticas públicas en materia de salud y de asumir responsabilidades en todos los niveles del Estado.

El rol de la Provincia frente al desfinanciamiento

Finalmente, Palladino destacó el esfuerzo del gobierno provincial para sostener el sistema sanitario en un contexto que calificó como adverso. En su evaluación, la Nación ha reducido su participación en el financiamiento, lo que obliga a las jurisdicciones locales a redoblar esfuerzos.

"En Catamarca con mucho esfuerzo del gobierno y de todos está sosteniendo y tratando de dar respuesta a lo que la Nación está desfinanciando", concluyó. De este modo, la diputada dejó planteado un escenario de tensión entre los niveles de gobierno y abrió un debate sobre la responsabilidad en la garantía del acceso universal a la salud, en un contexto donde los datos oficiales y la percepción social parecen transitar caminos divergentes.