Casa Rosada reabre sus puertas a la prensa y se espera una conferencia de Adorni

Luego de una semana marcada por la controversia, el gobierno de Javier Milei resolvió dejar sin efecto la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, una decisión que había sido calificada como inédita desde el regreso de la democracia. La medida, que restringió el acceso a la sede del Poder Ejecutivo, generó un amplio rechazo que atravesó a entidades periodísticas, cámaras empresariales y gran parte del arco opositor.

En el anochecer del jueves, altas fuentes oficiales confirmaron que el próximo lunes los trabajadores de prensa podrán volver a ingresar a Balcarce 50. La notificación no quedó solo en el plano informal: distintos medios comenzaron a recibir correos electrónicos individuales en los que se oficializaba la autorización para retomar sus tareas dentro de la sede gubernamental.

En paralelo, el Ejecutivo organiza una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevista para ese mismo lunes a partir de las 11, en lo que se interpreta como un intento de normalizar la relación institucional con los medios.

El origen del conflicto: seguridad, denuncias y restricciones

La crisis se desencadenó el jueves anterior, cuando, sin aviso previo, el Gobierno dispuso la prohibición de ingreso de periodistas. En un primer momento, la decisión se justificó en la necesidad de profundizar una investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa.

El contexto incluía además dos elementos clave:

Restricción de acceso a periodistas de siete medios durante más de dos semanas.

a periodistas de siete medios durante más de dos semanas. Denuncia penal impulsada por la Casa Militar —dependiente de Karina Milei— contra dos periodistas del canal TN por presunto espionaje ilegal.

Esta última acción se produjo tras la difusión de filmaciones en ese medio que mostraban pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

En ese marco, el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari, explicó el alcance de las medidas:

"La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional".

La restricción se mantuvo sin modificaciones durante toda la semana, obligando a los periodistas acreditados a trasladar su trabajo a bares cercanos, en una postal que reflejó la tensión institucional del momento.

Reacciones: repudio político, judicial y social

La decisión oficial desencadenó una extensa serie de rechazos. Entre los actores que manifestaron su preocupación se destacaron:

Entidades periodísticas como ADEPA , Aedba y Fopea .

, y . Dirigentes y partidos de la oposición.

Representantes de la sociedad civil.

El conflicto también escaló al plano judicial. El diario Ámbito Financiero presentó un recurso de amparo para revocar la medida, que quedó en manos del juzgado contencioso administrativo a cargo de Lara Correa.

En simultáneo, la cuestión adquirió una dimensión institucional y simbólica con la intervención de la Iglesia. El viernes, el arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, recibió a periodistas acreditados en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina. Días después, el lunes, se mostró junto a ellos en la Plaza de Mayo, en un gesto público de respaldo.

Desde allí, a metros de la reja que separa la plaza de la Casa Rosada, Lozano planteó la necesidad de "buscar caminos para dialogar, visibilizar la situación y dimensionar su gravedad", y llamó a "poner fin a los discursos de odio y promover la cultura del encuentro", en línea con el mensaje del Papa Francisco. Además, subrayó que la labor de los medios "sirve para informar a la sociedad, que tiene derecho a conocer los actos de gobierno".

Escalada discursiva y confrontación con la prensa

Mientras se acumulaban las críticas, desde el propio Gobierno las señales iniciales apuntaban a sostener la restricción. Hasta el mismo jueves por la noche, no había indicios claros de una marcha atrás.

El propio presidente Milei contribuyó a profundizar la confrontación. En su cuenta de X, replicó un mensaje del usuario Alan Wentinck que cuestionaba la existencia misma de una sala de prensa en la Casa Rosada y proponía que la comunicación oficial se realizara exclusivamente a través de esa red social.

En paralelo, distintos referentes libertarios y medios afines dirigieron críticas hacia la periodista Luciana Geuna, del canal TN, quien había afirmado que las filmaciones que motivaron la denuncia penal contaban con autorización previa de integrantes del Gobierno.

Las declaraciones presidenciales acompañaron esa escalada. En sus apariciones públicas durante la semana, Milei lanzó duras acusaciones contra el periodismo:

En la cena de la Fundación Libertad, sostuvo: "No puede ser que le compremos la mentira a los periodistas ensobrados y corruptos" .

. También afirmó que esas prácticas no se limitaban a ciertos medios, sino que alcanzaban incluso a aquellos que "alguna vez defendieron la libertad".

En el Palacio Libertad, al día siguiente, remarcó: "Nunca en la historia argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y lo que los medios quieren vender".

En ese mismo evento, advirtió que enfrentarse a "empresarios corruptos, medios de comunicación corruptos y periodistas corruptos no es gratis", en un discurso que recibió aplausos de un auditorio afín, donde se encontraba el comunicador Alejandro Fantino.

Impacto y resonancia federal: la mirada desde Catamarca

Aunque el epicentro del conflicto se situó en la Ciudad de Buenos Aires, su impacto resonó en todo el país, incluyendo provincias como Catamarca, donde el acceso a la información nacional resulta clave para la labor de los medios locales.

La restricción al ingreso de periodistas a la Casa Rosada no solo afectó a los cronistas acreditados en Buenos Aires, sino también al ecosistema informativo federal, que depende de esas coberturas para nutrir a sus audiencias. En distritos como Catamarca, donde los medios replican y analizan la agenda nacional, la medida generó preocupación por el precedente institucional que implicaba.

La reapertura anunciada, en este contexto, no solo representa un cambio operativo, sino también un gesto político que busca descomprimir un conflicto de alcance nacional. Sin embargo, la intensidad de las declaraciones y el nivel de confrontación alcanzado durante la semana dejan abierto un interrogante sobre el vínculo futuro entre el Gobierno y la prensa en toda la Argentina.