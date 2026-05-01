Causa ANDIS: el juez Ariel Lijo ordenó peritar los audios de Diego Spagnuolo

En un movimiento que marca un antes y un después en la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el juez federal Ariel Lijo dispuso este jueves la realización de peritajes técnicos sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. La decisión introduce un cambio sustancial en la estrategia judicial y reorienta el foco hacia uno de los elementos más controvertidos del expediente: la autenticidad de las grabaciones.

La medida apunta a resolver la principal incógnita que rodea al caso desde su origen: si los audios que desencadenaron la denuncia son genuinos o si fueron objeto de manipulación. Este interrogante no es menor, ya que de su respuesta dependerá en gran medida la solidez de las imputaciones que pesan sobre los involucrados.

De prueba secundaria a eje central

Hasta ahora, la Justicia había optado por mantener los audios en un segundo plano dentro del proceso, priorizando otros elementos probatorios. Esta cautela respondía a las dudas existentes sobre su legalidad y procedencia, lo que impedía considerarlos como prueba central sin una validación técnica previa.

Sin embargo, el titular del Juzgado Federal N°11 decidió avanzar en una dirección distinta. En línea con lo solicitado previamente por la Cámara Federal porteña, Lijo ordenó profundizar el análisis de las grabaciones mediante herramientas científicas y periciales.

Este giro no solo implica una revisión del valor de los audios, sino también una posible reconfiguración del mapa probatorio de la causa, donde estos registros podrían pasar de ser un elemento accesorio a convertirse en una pieza clave.

El rol de la Gendarmería y el análisis técnico

La tarea de llevar adelante los peritajes fue encomendada a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina, un organismo especializado en este tipo de análisis complejos.

Los expertos deberán abordar una serie de puntos técnicos fundamentales para determinar la validez de las grabaciones:

Detección de edición o manipulación: verificar si los audios presentan cortes, montajes o alteraciones.

verificar si los audios presentan cortes, montajes o alteraciones. Autenticidad del origen: establecer si las grabaciones provienen de una fuente genuina.

establecer si las grabaciones provienen de una fuente genuina. Intervención de inteligencia artificial: analizar si las voces fueron generadas o modificadas mediante tecnologías de IA.

Según detalla la resolución del magistrado, "el objetivo es verificar si las grabaciones presentan alteraciones por IA u otros métodos técnicos", una precisión que subraya la complejidad del análisis en un contexto donde las herramientas digitales permiten intervenciones cada vez más sofisticadas.

El peso de los audios en una causa compleja

Los audios atribuidos a Diego Spagnuolo no son un elemento menor dentro del expediente. Por el contrario, fueron el detonante inicial de la investigación, que con el tiempo derivó en una causa de gran envergadura.

Actualmente, el caso ya cuenta con múltiples imputados y abarca delitos de alta gravedad institucional, entre ellos:

Fraude al Estado

Cohecho

Asociación ilícita

Paradójicamente, pese a haber sido el punto de partida del escándalo, las grabaciones no habían sido incorporadas formalmente como prueba central hasta este momento. Esta situación generaba una tensión evidente entre el origen mediático y judicial del caso y el desarrollo formal de la investigación.

Un punto de inflexión

La decisión del juez Ariel Lijo introduce un elemento de definición en una causa que hasta ahora avanzaba con cautela respecto de uno de sus pilares iniciales. La validación —o eventual invalidación— de los audios podría tener consecuencias directas sobre la situación procesal de los imputados y sobre la consistencia general del expediente.

En este contexto, los peritajes ordenados no solo buscan esclarecer un aspecto técnico, sino también fortalecer la credibilidad del proceso judicial, garantizando que las pruebas utilizadas cumplan con los estándares necesarios de autenticidad y legalidad.

El resultado de estos análisis será determinante para establecer si los audios que encendieron la investigación son una evidencia confiable o si, por el contrario, deben ser descartados. En cualquiera de los escenarios, la medida ya marca un punto de inflexión en el desarrollo de la causa ANDIS.