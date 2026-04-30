Javier Galán: "Esto no solo me afecta a mí, afecta a mi familia"

En un lapso breve, el diputado provincial del MID, Javier Galán, fue denunciado por tres mujeres por presunto abuso sexual, configurando un escenario de creciente gravedad institucional y judicial.

La primera denuncia fue radicada el pasado jueves por la tarde en la Unidad Judicial de Violencia de Género por la doctora Silvia Barrientos. Según consta en la presentación, la víctima —identificada como una joven madre que prestaba servicios en el entorno del diputado— relató haber atravesado un proceso prolongado de vulneración, que habría derivado en un grave deterioro de su salud.

Continuidad jurídica y consolidación del frente acusatorio

La segunda denuncia se formalizó en la mañana del lunes. En este caso, la denunciante también es representada por los abogados:

Silvia Barrientos

Hernán Jaime Morales

Ambos letrados ya habían intervenido en la presentación inicial. La reiteración de los representantes legales en ambas causas refuerza:

La continuidad del abordaje jurídico

La consolidación de un frente acusatorio

La tercera denuncia fue formalizada un día después, sumando un nuevo elemento a la causa y profundizando la complejidad del caso.

El descargo de Galán: énfasis en el impacto familiar

En este contexto, el legislador realizó un descargo público a través de sus redes sociales, acompañado de una imagen junto a sus hijos. En su mensaje, hizo especial hincapié en las consecuencias personales y familiares de la situación.

"Detrás de todo esto hay una familia. Esto no solo me afecta a mí, afecta a mi familia —a mis hijos—, que son chicos y que hoy tienen que crecer escuchando cosas que no son verdad. Yo elegí la política. Ellos no. Me animé a decir lo que muchos callan, a plantarme y a defender ideas distintas. Y hoy estoy atravesando esta situación. Pero hay un límite: mi familia. Voy a seguir dando la cara, defendiendo mi nombre y cuidando lo más importante que tengo. Porque antes que nada, soy padre. Y eso no me lo va a quitar nadie".

El mensaje expone un eje central en su defensa pública: la protección de su entorno familiar, especialmente de sus hijos, y la afirmación de su decisión de continuar enfrentando las acusaciones mientras sostiene su inocencia.

Un caso en desarrollo

Con tres denuncias formalizadas en pocos días, la situación judicial del diputado se encuentra en plena evolución. La intervención reiterada de los mismos representantes legales en las primeras presentaciones y la incorporación de nuevas denuncias delinean un escenario de alta sensibilidad, tanto en el plano judicial como en el político.