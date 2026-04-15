PAMI inició un proceso de normalización de pagos y niega una crisis estructural

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informó oficialmente que inició un proceso de normalización de pagos luego de la existencia de una deuda acumulada en los últimos meses. En el mismo comunicado, el organismo fue enfático al negar la existencia de una crisis estructural y ratificó la continuidad de las prestaciones para sus afiliados.

Según lo difundido por la entidad, el objetivo de esta etapa es encaminar el sistema hacia una mayor regularidad administrativa y financiera, en un contexto donde se habían registrado reclamos por parte de distintos prestadores.

El PAMI sostuvo que la situación actual se enmarca en un proceso de ordenamiento interno y que las acciones implementadas buscan dar mayor previsibilidad al funcionamiento general del sistema.

Declaraciones del director ejecutivo Esteban Leguízamo

El director ejecutivo del organismo, Esteban Leguízamo, brindó precisiones sobre el estado de los pagos y la naturaleza de los reclamos recibidos por parte de prestadores. En sus declaraciones, explicó que dichos reclamos corresponden mayormente a una deuda corriente de pocas semanas, característica habitual dentro del funcionamiento del sistema.

Leguízamo remarcó además un punto clave del balance administrativo reciente:

Al 31 de marzo, los vencimientos fueron cancelados.

Este dato fue presentado como un elemento central para contextualizar la situación financiera inmediata del organismo, en línea con la idea de que los compromisos fueron atendidos dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, el funcionario indicó que la implementación de la cápita unificada responde a un pedido previo de los propios prestadores, lo que enmarca la medida dentro de una lógica de reorganización consensuada en el esquema de atención. En ese sentido, aseguró que este segmento del sistema se encuentra actualmente al día en los pagos.

Prestaciones, conflicto y funcionamiento del sistema

Otro de los puntos destacados por el director ejecutivo fue la situación vinculada a la prestación de servicios durante el período de tensión con algunos sectores. En este sentido, Leguízamo afirmó que no hubo adhesión al paro por parte de médicos de cabecera, lo que permitió sostener el funcionamiento habitual del sistema de atención.

El organismo también subrayó que la continuidad de las prestaciones estuvo garantizada en todo momento, incluso en el marco de los reclamos surgidos por parte de prestadores. Según la información oficial, el nivel de conflicto registrado fue bajo en términos prácticos, y se diferenció de otras interpretaciones o versiones difundidas sobre el alcance de la situación.

En ese marco, el PAMI reiteró que el servicio a los afiliados no se vio interrumpido de manera generalizada, manteniendo la operatividad del sistema de salud que alcanza a millones de personas.

Ordenamiento, control y previsibilidad del sistema

Desde el organismo se enfatizó que el eje de la gestión actual está puesto en ordenar, regularizar y dar previsibilidad al sistema. Este enfoque se presenta como parte de una estrategia administrativa orientada a mejorar la organización interna y la relación con los prestadores.

En esa línea, se destacó también la implementación de mecanismos de control más estrictos. La actual gestión lleva adelante auditorías de procesos, con el objetivo de fortalecer la administración de la entidad y optimizar su funcionamiento general.

El PAMI subrayó además la magnitud del sistema que administra, al señalar que se trata de una institución que atiende a más de 5 millones de afiliados, lo que dimensiona la importancia de cualquier proceso de reorganización o normalización financiera.

Síntesis del proceso en curso

En conjunto, la información oficial presentada por el organismo describe un escenario centrado en la regularización de pagos y el ordenamiento administrativo, en el que se busca consolidar la previsibilidad del sistema sin interrupciones en las prestaciones.

Los principales elementos informados incluyen:

Inicio de un proceso de normalización de pagos tras una deuda acumulada en los últimos meses.

Negación de una crisis estructural.

Declaraciones de Esteban Leguízamo señalando que la deuda corresponde a semanas recientes.

Confirmación de que al 31 de marzo los vencimientos fueron cancelados.

Ausencia de adhesión al paro por parte de médicos de cabecera.

Implementación de la cápita unificada, en estado de pagos al día.

Garantía de continuidad de prestaciones en todo momento.

Nivel de conflicto considerado bajo en la práctica.

Enfoque institucional en ordenar, regularizar y dar previsibilidad.

Realización de auditorías de procesos para fortalecer la administración.

Atención a más de 5 millones de afiliados.

De este modo, el PAMI busca encuadrar la situación actual dentro de un proceso de gestión y reorganización, enfatizando la continuidad del servicio y la estabilización de los circuitos de pago como ejes centrales de su funcionamiento reciente.