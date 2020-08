Para Castillo, la Corte de Justicia requiere un nivel del que Gómez y Martel carecen

El exgobernador y actual senador nacional, Oscar Castillo, se sumó a los cuestionamientos realizados por la oposición a los nombres escogidos por Raúl Jalil, para ocupar las vacantes en la Corte de Justicia de la Provincia y que el miércoles, sumó una impugnación por parte de un grupo de abogados. El legislador también hizo hincapié en la idoneidad que se requiere para ocupar esos cargos y señaló que tanto Fabiana Gómez, como Hernán Martel, carecen del nivel que se necesita para integrar el máximo tribunal.

En diálogo radial, Castillo sostuvo que “la Constitución nacional tiene una palabrita que se llama idoneidad. Esa palabra, desde el punto de vista estricto, dice que si usted tiene 35 años, sabe leer y escribir, tiene comprensión de texto y tiene un título (de abogado) y, ya está. Pero si a eso le exigimos una trayectoria mínima de actividad, no solamente judicial, sino catedrática, haber escrito un par de libros, tener opiniones sobre cuestiones de Justicia, toda una currícula, me parece que los dos nombres no lo cumplen. No estoy cuestionando a las personas, opino que estar en una Corte requiere de un nivel que, en este caso, podría ser que carecen”.

“Una Corte requiere mucho más sapiencia, por lo menos si se es un escritor de libros, un jurista, por lo menos, muchos años de experiencia en el tema porque es la Corte, es la última instancia de Justicia a la que apelan los justiciables y se supone que allí debe haber ponderaciones de los casos, no solo desde el punto de vista jurídico, sino del punto de vista de los valores, la cultura, la idiosincracia, que son experiencias que, a veces, dan la vida, los años y los estudios.



Análisis de la impugnación

Por otra parte, el senador por Capital y presidente de la Comisión de Asuntos Contitucionales, Maximiliano Brumec, se refirió a la impugnación presentada el miércoles pasado, en contra de los pliegos de Fabian Gómez y Hernán Martel, como futuros ministros de la Corte de Justicia.

El legislador aseguró que cada una de las impugnaciones presentadas en contra de las postulaciones será analizada y respondida en base al derecho. “Esto lo vamos a responder, no solo con el informe de la Corte de Justicia y el Colegio de Abogados, sino también con la doctrina”, apuntó, y agregó: “Quiero que les quede claro, incluso a aquellos que no están de acuerdo, que todo va a ser en base al derecho y se va a tomar muy en serio cualquier tipo de presentación y, de la misma manera, se la va a contestar”.