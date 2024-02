Para Jalil, la Justicia "no se tiene que dedicar a resolver los problemas de la política"

El gobernador de la provincia, Raúl Jalil, se refirió este miércoles al conflicto entre la Nación y Chubut por los fondos coparticipables, dijo que "no se deben resolver los problemas de la política en la justicia", hizo un llamado al diálogo y auguró que el país "va a estar muy bien" a partir de mayo.



"Hay que salir de la justicia, no hay que llevar la política a la Justicia. Ese es un error, la Justicia no se tiene que dedicar a resolver los problemas de la política", dijo el gobernador catamarqueño en declaraciones a prensa.



Además, señaló que "la política se tiene que resolver en el ámbito político, en una mesa" y agregó que "por eso Catamarca no hizo ninguna demanda".



"Pienso que todo tiene que ser en forma administrativa y a través del diálogo cuando uno quiere resolver los problemas políticos en la justicia vienen los problemas que tenemos", agregó.



Jalil también hizo referencia a la deuda que mantiene su provincia con el Gobierno nacional. "La provincia debe muy poca plata, en un plan de pago de 10 cuotas. Es la única deuda, además no tenemos deuda en dólares a resolver en una mesa de diálogo, por eso no hicimos ninguna demanda", manifestó el mandatario.



Agregó que "Catamarca está bien administrada, somos muy austeros, hay que tener cuidado en el gasto".



Finalmente, señaló que "el 1 de marzo será un punto de inflexión donde hay que dialogar, hay que consensuar, hay que hacer reclamos administrativos y algunos gobernadores hemos tomado esa decisión. Y yo pienso que el país después de mayo va a estar muy bien".