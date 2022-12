Para Luis Barrionuevo, el ministro Rojas "fue golpeado" y no murió por muerte natural

Tras mostrarse muy conmovido por el inesperado deceso de quien no solo era su dirigente más fiel sino un amigo de años, el dirigente gremial nacional Luis Barrionuevo sorprendió declarando que la muerte de Juan Carlos Rojas no fue por causas naturales.

Desde ayer al mediodía cuando se dio a conocer la infausta noticia, siempre se dejó en claro esta material pero los dichos del gastronómico vienen a dar no solo un giro sino que abre todo un abanico de hipótesis sobre el deceso del ahora ex ministro de Desarrollo Social.

Según Barrionuevo, en declaraciones a Radio Valle Viejo, no habría dudas que la muerte no fue por razones naturales. “No tengo dudas que fue golpeado” y por ello dijo que el Gobernador de la provincia ya anoche en ocasión del velatorio en la sede de calle Esquiú, habría dado orden de investigar a fondo el caso. “La autopsia me dio la razón. No tengo ninguna duda que fue golpeado y que no se trata de una muerte natural”, sentenció.

Tras insistir que va a ir a fondo hasta llegar a tener claridad sobre lo sucedido, detalló además que Rojas se encontraba hablando por teléfono en el patio de su casa con una persona, cuando de imprevisto cortó la llamada. Habría sido en ese momento cuando el ex diputado provincial recibió un golpe contundente en la cabeza desde atrás, lo que provocó que cayera pesadamente contra el piso, generando una lesión fuerte en su cara.

“Alguien lo sorprendió cuando estaba hablando por teléfono y lo encuentran en el patio en un estado de descomposición avanzada porque recién se lo encontró al otro día y con el calor que hizo, imaginese. El estuvo tirado un día y medio y el cuerpo todo descompuesto. Por eso se lo veló a cajón cerrado”, acotó el gastronómico. En cuanto a quién podría haber generado este acto, “no me imagino quién puede ser el enemigo”, sostuvo al tiempo que aseguró que ya se están pidiendo las cámaras de seguridad de la zona para que sean aportadas a la investigación.