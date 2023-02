Para el Movimiento Renovador lo primordial del Radicalismo es en octubre

La diputada provincial Alicia Paz, referente del Movimiento Renovador (MR) dentro de la UCR, dejó en claro su postura respecto del proceso interno que vive el partido, de cara a las elecciones del 2 de abril próximo.

Ya sea con lista de unidad o con elección, pidió autoridades legitimadas y remarcó que el objetivo principal está en octubre próximo.

“Por el momento todos los sectores del Radicalismo estamos abocados a las conversaciones y, por supuesto, nuestro máximo interés sería poder arribar a una lista de unidad, en la que todos estemos representados y con un presidente verdaderamente legitimado”, sostuvo.

Si bien consideró que la unidad sería lo mas sano, tampoco descartó la posibilidad de que esto no suceda, se deban forjar alianzas entre sectores y definir la conducción partidaria en internas.

“En ese caso, no debemos perder de vista que los radicales tenemos un norte bien marcado, que es octubre de este año, con la posibilidad de recuperar el gobierno de la provincia y de la nación”, afirmó la legisladora, quien se mostró optimista al agregar que las condiciones están dadas para ganar las elecciones generales.

Pero a su vez advirtió que si los radicales catamarqueños deben llegar a una elección interna, pidió que la misma se lleve a cabo en el marco del respeto, sin difamaciones, para no perder el objetivo principal.

La diputada sostuvo que el Movimiento Renovador tiene intenciones de ser parte en la próxima gestión del Radicalismo, y para ello cuentan con referentes que pueden ser candidatos o candidatas, para lo cual están en conversaciones con distintos sectores internos.

“Tenemos muchísimo para aportar, tenemos historia y personas que han sido fundamentales para la UCR, empezando por su fundador, el ing. Eduardo Brizuela del Moral y muchas otras figuras que han aportado muchísimo y hasta el día de hoy siguen trabajando en toda la provincia. El MR está preparado y quiere ser parte del gobierno de nuestro partido”.

Consideró que el consenso entre líneas se alcanzará en la medida que prospere el diálogo, “despojados de todo prejuicio y pensando solamente en el bien de nuestro partido. Es un momento bisagra, fundamental para que pensemos en octubre”.

Añadió que no se deben repetir las peleas que se dieron en otras ocasiones, apuntando a ser un partido fuerte, consolidado y ser una opción cierta de gobierno.

“Esta vez no podemos permitirnos las peleas, debemos hacer los esfuerzos necesarios, y mucho mas que eso. El partido no puede desperdiciar esta oportunidad, necesitamos autoridades legitimadas para poder estar de cara a octubre”.

Puso de ejemplo la elección en La Pampa, donde el Radicalismo se impuso al Pro en la interna para definir candidato a gobernador: “es muestra de que la UCR es quien realmente debe conducir, en nuestra provincia y a nivel nacional. Tenemos dos posibles candidatos a presidente de la nación y debemos trabajar en consecuencia”.

Puso de resalto que la UCR es el partido con mayor territorialidad y representación, y está en condiciones de ganar una interna frente a los demás partidos que integran Juntos por el Cambio. “Además tiene personas que demuestran estar en condiciones de gobernar, tanto el país como la provincia”.

Finalmente consideró que una intromisión del gobierno provincial en la interna del Radicalismo. “Quiero creer que esto es imposible que suceda. Los radicales debemos resolver nuestras cuestiones internas entre nosotros”