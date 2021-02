Luna dijo que no hay recursos disponibles para afrontar el pedido de los gremios Paritarias: el Gobierno advierte que no habrá nueva oferta para los docentes "Nosotros ya hemos ofrecido un 32 por ciento y en otras provincias ni siquiera hay ofrecimiento alguno", dijo el ministro de Trabajo y Recursos Humanos. al ratificar que no tiene previsto mejorar el aumento salarial a los maestros.