Paro de ATE: trabajadores municipales cortan rutas en el interior y reclaman mejoras salariales

En el marco del paro dispuesto por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), empleados municipales de distintos puntos del interior iniciaron cortes de ruta como medida de protesta para reclamar mejoras salariales y laborales.

Uno de los primeros grupos en salir a la ruta fue el de los trabajadores del municipio de Puerta de San José, quienes instalaron un corte a la altura del puente como parte de la jornada de protesta. La medida se inscribe dentro de una serie de manifestaciones que se replican en diferentes departamentos y que buscan visibilizar la situación salarial de los empleados municipales.

El reclamo central de los manifestantes apunta a mejoras en los ingresos y regularización de condiciones laborales, en el contexto de la medida de fuerza convocada por el gremio estatal.

Segundo corte en el departamento Belén

La protesta en Puerta de San José se suma a otra manifestación que ya se desarrolla desde el día anterior en el departamento Belén. Desde el jueves, trabajadores municipales de la ciudad de Belén mantienen un piquete sobre la Ruta Nacional 40, en el acceso sur, donde reclaman un incremento en el sueldo mínimo y mejoras para los trabajadores con becas. En ese punto de protesta, los manifestantes plantearon dos demandas concretas relacionadas con los ingresos:

Elevar el sueldo mínimo a 800.000 pesos.

Incrementar las becas a 400.000 pesos.

Este corte se convirtió en el primero en el departamento, mientras que la protesta iniciada por los trabajadores de Puerta de San José representa el segundo bloqueo registrado en la zona.

Nuevos puntos de protesta en el interior

Con el correr de las horas, la medida de fuerza comenzó a expandirse hacia otros puntos estratégicos del interior, generando nuevos cortes de rutas en distintos departamentos. Entre los lugares donde se registraron bloqueos se encuentran:

Ruta Nacional 60, en el acceso sur a Fiambalá.

Ruta Provincial 17, en el ingreso norte a la ciudad de Santa María.

Ruta Nacional 40, en el sector conocido como La Loma de San José.

Estos cortes forman parte de una movilización coordinada por trabajadores municipales que buscan reforzar el impacto del paro convocado por ATE, llevando el reclamo a corredores viales clave del interior provincial.

Modalidad de la protesta

La medida de fuerza comenzó a las 7:00 de la mañana, momento en el que los trabajadores instalaron los primeros cortes en las rutas mencionadas. Según informaron los propios manifestantes, la protesta se desarrolla bajo un sistema de interrupción parcial del tránsito, permitiendo la circulación vehicular de manera periódica.

La modalidad aplicada consiste en:

Habilitar el paso de vehículos cada dos horas.

Mantener el bloqueo del tránsito durante el resto del tiempo como forma de visibilizar el reclamo.

Este esquema busca sostener la protesta sin impedir completamente la circulación, aunque genera demoras y complicaciones en los principales accesos a varias localidades del interior.

Las demandas de los trabajadores

Los empleados municipales que participan de los cortes plantean una serie de reclamos laborales y salariales que consideran prioritarios.

Entre las principales exigencias se encuentran:

Un incremento salarial de 200.000 pesos.

Pase a planta permanente para trabajadores en situación precaria.

Recategorizaciones dentro de la estructura laboral municipal.

Actualización del pago por antigüedad.

Pago de ayuda escolar.

Actualización del salario familiar.

Entrega de indumentaria de trabajo.

Los manifestantes sostienen que estas demandas forman parte de reclamos históricos de los trabajadores municipales, especialmente en localidades del interior donde las condiciones salariales y laborales presentan mayores dificultades.

Un conflicto que se extiende por el interior

La multiplicación de cortes en rutas provinciales y nacionales refleja la amplitud territorial del conflicto, que involucra a trabajadores de varios municipios.

Los bloqueos en puntos como Fiambalá, Santa María, Belén y Puerta de San José muestran cómo la medida de fuerza impulsada por ATE se transformó en una protesta simultánea en diferentes corredores viales del interior.

Con cortes programados y reclamos centrados en salarios, estabilidad laboral y condiciones de trabajo, los trabajadores municipales mantienen la protesta mientras esperan respuestas concretas a sus demandas.