Patricia Bullrich ironizó sobre el acercamiento de Pichetto a Cristina: "¿Están de novios?"

La reciente visita del diputado Miguel Ángel Pichetto al departamento de San José 1111, donde la ex presidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, generó repercusiones dentro de la dirigencia política y abrió una nueva lectura sobre los movimientos y acercamientos en el escenario partidario argentino. En ese contexto, la senadora Patricia Bullrich reaccionó con una ironía que rápidamente se volvió uno de los comentarios más destacados del debate político.

Consultada en televisión sobre el encuentro entre el legislador y la ex mandataria, la referente de La Libertad Avanza respondió con una frase que sintetizó su mirada sobre el acercamiento entre ambos dirigentes: "¿Está de novio con Cristina?".

El comentario surgió durante una entrevista en TN, cuando le preguntaron si sabía que el diputado había "vuelto" con la ex presidenta. La frase provocó un momento de sorpresa en el intercambio televisivo y evidenció el tono crítico con el que Bullrich interpretó el reencuentro político entre Pichetto y la líder del kirchnerismo.

La visita a San José 1111

El episodio que generó la reacción de Bullrich fue la visita que Miguel Ángel Pichetto, integrante del espacio Encuentro Federal, realizó al departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple su arresto domiciliario.

Según se informó, el encuentro tuvo lugar el martes 24 de febrero por la tarde, cuando el diputado llegó al domicilio de la ex presidenta para mantener una conversación cara a cara. La reunión marcó un nuevo capítulo en la relación entre ambos dirigentes, que compartieron durante años el mismo espacio político dentro del peronismo. De acuerdo con lo trascendido, los excompañeros de bloque peronista en el Senado volvieron a verse y "se reconciliaron políticamente".

Antes de este encuentro presencial, ambos dirigentes ya habían retomado el contacto en diciembre, cuando mantuvieron una conversación telefónica que funcionó como antecedente del posterior reencuentro.

La reacción irónica de Patricia Bullrich

Frente a la consulta sobre este acercamiento, Patricia Bullrich reaccionó inicialmente con una respuesta irónica. La senadora explicó luego que su comentario había surgido por la forma en que fue formulada la pregunta.

"Me dijiste 'volvió con Cristina', me lo dijiste así y qué se yo", aclaró cuando se le señaló el tono de su respuesta inicial.

Posteriormente, la ex ministra de Seguridad adoptó un registro más analítico y expuso su interpretación política sobre el acercamiento de Pichetto a la ex presidenta.

Bullrich recordó que hablaba con el dirigente rionegrino durante la etapa en que ambos compartieron espacio político en Juntos por el Cambio, y utilizó una metáfora doméstica para describir lo que considera un retroceso político.

"Volver a la casita de los viejos": la metáfora política

En su análisis, Bullrich comparó el movimiento político de Pichetto con la situación de una persona que, tras independizarse, regresa a vivir con sus padres.

Según explicó, el acercamiento al kirchnerismo podría interpretarse como una vuelta a su espacio político original dentro del peronismo.

La senadora describió esa situación con una imagen concreta:

"Quizá siempre estuvo ahí, en algún momento se sintió con el kirchnerismo pero después finalmente se sintió más incómodo con nosotros, con los que somos más liberales, republicanos, y vuelve a la casita de los viejos, es como una frustración volver".

A partir de esa comparación, Bullrich sostuvo que el reencuentro con Cristina Kirchner representaría un retroceso político.

"Uno dice 'el día que me voy de la casa de mis papás, no vuelvo más'. Es una involución, así lo veo", afirmó.

Respeto personal y crítica política

A pesar del tono crítico de su análisis, Bullrich aclaró que mantiene una valoración personal positiva sobre el dirigente rionegrino. La senadora lo definió como "una persona respetable y formada", aunque insistió en que su acercamiento a la ex presidenta refleja una incomodidad dentro del espacio político que integró durante los últimos años.

En ese sentido, consideró que el dirigente podría haberse sentido incómodo desde su participación en la fórmula presidencial de Mauricio Macri, cuando fue candidato a vicepresidente.

"Creo que se debió sentir incómodo desde el momento que estuvo como candidato a vicepresidente de (Mauricio) Macri y ahora con un liberalismo más explícito, que en su vieja casa que es el peronismo", enfatizó.

Un gesto que reaviva lecturas políticas

El encuentro entre Miguel Ángel Pichetto y Cristina Kirchner se convirtió así en un episodio que reavivó interpretaciones sobre los vínculos y reposicionamientos dentro del sistema político argentino.

El hecho de que dos dirigentes con un pasado compartido en el peronismo vuelvan a encontrarse en un contexto marcado por nuevas configuraciones partidarias generó comentarios y reacciones en distintos sectores de la dirigencia.

Mientras algunos interpretan el gesto como una reconciliación política entre antiguos aliados, otros —como Bullrich— lo leen como un retorno a una identidad política previa.

En cualquier caso, la visita al departamento de San José 1111 volvió a ubicar a Cristina Kirchner y Miguel Ángel Pichetto en el centro de la conversación política, alimentando nuevas especulaciones sobre los movimientos y reconfiguraciones que atraviesan a la dirigencia argentina.

