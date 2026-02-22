Peligro en Jalisco: Cancillería pide a argentinos no viajar tras la caída de "El Mencho"

En un escenario de extrema volatilidad tras el descabezamiento de una de las organizaciones criminales más potentes del planeta, el Gobierno de Javier Milei emitió una advertencia formal a los ciudadanos argentinos. A través de un comunicado oficial, la Cancillería recomendó evitar o postergar cualquier viaje al estado de Jalisco, México, a menos que sea estrictamente necesario. La medida surge como respuesta directa a la espiral de violencia que se desató luego de que la Secretaría de Defensa Nacional de México (Sedena) confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto fue taxativo en su solicitud al señalar que, frente a los acontecimientos recientes en dicha jurisdicción, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar y postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice. Esta disposición busca salvaguardar la integridad de los connacionales ante la previsible y virulenta reacción de las células delictivas que operan en la región.

Instrucciones para residentes y protocolos de seguridad

Para aquellos ciudadanos argentinos que ya se encuentran en territorio jalisciense, el Gobierno nacional ha trazado una hoja de ruta de seguridad preventiva basada en el autocuidado y el contacto institucional. En el comunicado difundido en las últimas horas, se remarcó la importancia de extremar las precauciones y evitar de forma absoluta cualquier zona donde se registren incidentes de seguridad. Asimismo, se instó a los residentes a mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y a acatar estrictamente las indicaciones de las autoridades locales, siguiendo los procedimientos de alerta emitidos por los canales formales de comunicación.

Ante cualquier situación de emergencia o riesgo inminente, las autoridades argentinas recordaron la importancia de que los ciudadanos se pongan en contacto inmediato con el Consulado Argentino en México, institución que se encuentra operativa para brindar la asistencia consular necesaria en este contexto de crisis.

El operativo en Tapalpa y la caída del líder del CJNG

La caída del capo se produjo este domingo durante una operación de alta precisión ejecutada en la localidad de Tapalpa, Jalisco. Según el informe oficial de la Sedena, la muerte de Oseguera Cervantes se dio en el marco de un enfrentamiento armado entre efectivos militares e integrantes de la guardia personal del líder narco. El éxito de la misión fue el resultado de una planificación estratégica que involucró diversos estamentos de inteligencia y acción técnica, destacándose los trabajos de inteligencia militar central coordinados con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República a través de la FEMDO.

En la ejecución táctica intervinieron las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano junto con diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Este despliegue conjunto fue diseñado específicamente para lograr la detención de quien figuraba en los registros oficiales como Rubén "N" (a) Mencho, culminando en un enfrentamiento fatal que terminó con la vida de uno de los criminales más buscados del continente.

Respuesta del crimen organizado y psicosis en Guadalajara

La confirmación del deceso de "El Mencho" provocó una reacción inmediata y violenta por parte de sus seguidores, quienes intentaron paralizar el estado. Durante la mañana, sujetos fuertemente armados realizaron bloqueos en distintas vías de comunicación de Jalisco, utilizando automóviles y camiones incendiados como represalia al operativo federal. Estas acciones de resistencia civil armada buscaron obstaculizar el movimiento de las fuerzas de seguridad y generaron un clima de alta tensión en el occidente del país.

Uno de los momentos de mayor dramatismo se vivió en el Aeropuerto de Guadalajara, donde imágenes viralizadas en redes sociales mostraron a multitudes corriendo dentro de las instalaciones en un estado de pánico manifiesto. No obstante, las autoridades aeroportuarias emitieron un comunicado aclarando que se trató de un episodio de psicosis colectiva derivado del contexto general, asegurando que no se registraron incidentes reales, tiroteos ni riesgos directos para pasajeros, colaboradores o visitantes dentro de la terminal aérea.

Un imperio criminal con alcance internacional

Nemesio Oseguera Cervantes no solo era el hombre más buscado de México, sino un objetivo prioritario para los Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que condujera a su captura. Su muerte se sitúa como el golpe más relevante al narcotráfico desde las detenciones de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, quienes actualmente cumplen condenas en prisiones de máxima seguridad estadounidenses.

De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia de EE.UU., Oseguera Cervantes dirigió el CJNG, o su versión embrionaria, al menos desde el año 2000, logrando una expansión que para 2018 ya superaba al Cártel de Sinaloa en el tráfico de alucinógenos. Su red de influencia internacional incluye presencia confirmada en Estados Unidos y Colombia, además de reportes que vinculan sus operaciones con países tan distantes como Canadá, Argentina, Holanda, Ghana, Nigeria, Marruecos, Rusia, China, Corea del Sur, Alemania, Perú, Bolivia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Polonia, Australia, Camboya y diversas naciones de Centroamérica.

Pese a este vasto poderío transnacional, los últimos años de "El Mencho" estuvieron marcados por el deterioro físico. El líder criminal se escondía en las montañas de Jalisco aquejado por una grave insuficiencia renal, un mal que lo mantenía bajo tratamiento de diálisis y prácticamente atado a una cama. Esta condición de salud sugería que la organización ya era dirigida operativamente por sus lugartenientes, aunque su figura seguía siendo el eje simbólico del cártel. Su desaparición física abre ahora un interrogante profundo sobre el futuro de esta estructura criminal y el impacto que tendrá la sucesión en la seguridad de México y la región.