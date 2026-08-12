Pensando en el 2027: Ormachea respaldó a Saadi para la Gobernación

El senador por Capayán, Gonzalo Ormachea, del Partido Justicialista, se pronunció a favor de la candidatura de Gustavo Saadi a gobernador de Catamarca y destacó tanto su trayectoria política como la gestión que desarrolla al frente de la Municipalidad de la Capital.

Durante una entrevista, Ormachea definió a Saadi como "una persona de gran trayectoria, un gran ser humano" y sostuvo que ocupa un lugar central dentro de la actual gestión provincial. "Gustavo es un eje fundamental en el gobierno, una persona con mucha capacidad de gestión, mucha capacidad política, con mucho respeto dentro del peronismo", afirmó el senador.

El respaldo fue acompañado por una definición concreta sobre el futuro político del actual intendente capitalino. Para Ormachea, Saadi reúne las condiciones necesarias para asumir la conducción del Ejecutivo provincial.

"Es la persona indicada para que ocupe el lugar en el Ejecutivo, en este caso como gobernador", sostuvo.

La valoración del senador se centró especialmente en el perfil de Saadi como dirigente trabajador, en su capacidad de gestión y en el trabajo que viene desarrollando al frente de la Municipalidad de la Capital.

El lugar de Saadi dentro del peronismo

En su análisis, Ormachea también puso el foco en la relación entre la gestión municipal de Saadi y el Gobierno provincial encabezado por Raúl Jalil.

El legislador consideró que la administración del intendente capitalino mantiene un lineamiento con el gobierno provincial, un aspecto que valoró dentro del escenario político que atraviesa el peronismo catamarqueño. A esa característica sumó otro elemento: la estructura territorial con la que cuenta actualmente Saadi.

Para Ormachea, esa presencia territorial constituye una de las fortalezas del dirigente y se combina con un acompañamiento significativo dentro del peronismo provincial.

El senador sostuvo que existe una parte importante de la dirigencia que impulsa su postulación y lo expresó de manera directa: "gran parte de la dirigencia está pidiendo que sea él el candidato".

La definición ubica a Saadi, desde la mirada de Ormachea, como una figura central dentro de las expectativas electorales del justicialismo.

Fidel Sáenz, otro nombre que se suma al 2027

Durante el cierre de la entrevista, el senador por Capayán también se refirió al futuro de la intendencia de la Capital y expresó un fuerte respaldo a Fidel Sáenz.

Ormachea destacó el trabajo que viene realizando el dirigente y lo definió como una persona capacitada para asumir responsabilidades en la conducción municipal. "Esperemos que nuestro amigo también, que está muy capacitado y el gran trabajo que viene haciendo el doctor Fidel Sáenz, pueda ser el candidato también en la Capital", manifestó.

De esta manera, el planteo de Ormachea contempla dos nombres para distintos niveles de representación: Gustavo Saadi para la Gobernación y Fidel Sáenz para la Municipalidad de la Capital.

El senador puso en valor la capacidad de Sáenz y el trabajo que viene desarrollando, al tiempo que manifestó su deseo de que pueda convertirse en candidato a intendente.

La articulación entre los distintos niveles de gobierno

La mirada expresada por Ormachea no se limitó a las candidaturas. En sus declaraciones también planteó la importancia de construir una articulación política entre los distintos niveles de gobierno.

Según sostuvo, esa coordinación resulta importante para profundizar el crecimiento tanto de la provincia como del departamento Capayán. En ese marco, vinculó la posibilidad de contar con una intendencia de la Municipalidad de Capayán con la necesidad de generar una tarea conjunta.

"Que se dé también la intendencia de la Municipalidad de Capayán para que juntos podamos articular y hacer crecer esta provincia tan hermosa", expresó.

La frase sintetizó uno de los ejes que atraviesan sus declaraciones: la búsqueda de una coordinación entre los diferentes espacios institucionales y políticos para impulsar políticas que permitan acompañar el desarrollo provincial.