Pettovello salió al cruce de Barrionuevo y denunció presiones: "Es intolerable hostigar"

El Gobierno salió al cruce del sindicalista Luis Barrionuevo, en medio de un proceso judicial por presuntas irregularidades en las elecciones dentro de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), y sostuvo que "no es correcto mentir ni presionar, y es aún más intolerable hostigar".

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue quien respondió a la crítica del gremialista, en medio de la disputa que mantiene por el reconocimiento de Barrionuevo como titular de UTHGRA.

De acuerdo con su versión, la funcionaria sostuvo que sufrió "presiones" con el objetivo de "desistir de un recurso extraordinario que el Ministerio ha presentado conforme a la ley".

"Considero que corresponde que sea la Justicia, y no las presiones de terceros, la que resuelva la cuestión", señaló en sus redes sociales. También agregó un apartado dedicado a la movilización que el gremio pretende realizar el próximo lunes a las 16:00, desde Avenida de Mayo 930 hasta la Secretaría de Trabajo.

"La movilización que se pretende impulsar, en un contexto de hostigamiento tanto personal como a través de los medios de comunicación, responde a intereses particulares que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Analizaré la posibilidad de efectuar una presentación judicial o denuncia para proteger mi integridad moral y física", enfatizó Pettovello.

Por último, concluyó: "Exhorto a que cesen las insistentes presiones y agresiones hacia mi persona".

El cruce con Barrionuevo

Previo a la actividad que el papa León XIV llevó a cabo con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), Barrionuevo y Pettovello protagonizaron un cruce debido a que el Gobierno no convalidó la homologación de sus acuerdos salariales.

La ministra no se quedó callada y le recordó al sindicalista que el tema se encuentra judicializado, por lo que no correspondía tomar una decisión al respecto.

"A mí no me extorsiones porque vamos mal", le advirtió Pettovello y agregó que "debería pedirle a la Justicia una excepción para que la Secretaría de Trabajo pueda intervenir y homologar si es que los trabajadores no cobran el aumento".

Luego sostuvo que, si esa secretaría aún no le extendió el certificado de autoridades, pese a una orden judicial, "no es por una cuestión política, sino estrictamente jurídica".

La situación del sindicalista en UTHGRA

La conducción de Luis Barrionuevo al frente de UTHGRA está cuestionada por la secretaría que comanda Julio Cordero, debido a que no solo no le otorgó el certificado de autoridades para que gestione su sindicato, sino que también acudió a la Corte Suprema de Justicia para validar su determinación.

En el escrito judicial, María Fernanda Penas, abogada de la secretaría que depende del Ministerio de Capital Humano, acudió al máximo tribunal de Justicia para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Esa sentencia de la Sala VI de la CNAT concedió una medida cautelar promovida por Barrionuevo que ordenó a la cartera laboral, que representa Penas, que en el plazo de diez días hábiles expida un certificado provisorio de las autoridades electas en el gremio. "Ello supone una total vulneración de los postulados de la ley 7 26854, así como una contradicción con los artículos 195 y 230 del CPCC, la ley 23551, el Decreto 8 PEN 342/25 y la Ley 26944 de Responsabilidad Estatal, conforme se justificará", expone la presentación.