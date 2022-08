Piden a los legisladores nacionales, que soliciten informe de obras en la Ruta N° 38

El diputado provincial del Frente Amplio Catamarqueño, Hugo Ávila presentó un proyecto de resolución en la legislatura provincial mediante el cual pide a los legisladores nacionales de Catamarca soliciten informe a Vialidad Nacional por las obras de mantenimiento realizada en la Ruta Nacional N° 38. Se trata de la zona del bypass a la altura de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y de Valle Viejo.

“Vialidad Nacional dio a conocer que se realizaron tareas de repavimentación y mantenimiento en un tramo de 17 kilómetros sobre la traza de la Ruta Nacional N°38 en la zona antes mencionada y que la inversión realizada es de aproximadamente 100 millones de pesos. Lo que he podido observar de manera personal me generan dudas sobre la calidad de las reparaciones realizadas, como así también sobre el monto de la obra, es por eso que considero necesario que los Legisladores Nacionales en representación de nuestra Provincia hagan el plano pertinente en el Congreso de la Nación, para que el Gobierno Nacional a través del organismo que corresponda informe al pueblo de Catamarca sobre esta situación. Creo que es necesario saber ¿cuál es la empresa que fue adjudicada a esta obra?, ¿cuál es el monto total que se invirtió en la misma?, la obra ya se dio por finalizada y no así los avances que se pueden observar no son muchos”, fundamentó el legislador.