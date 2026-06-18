Pidieron la indagatoria para Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal Guillermo Marijuan solicitó la declaración indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una causa judicial en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La información fue confirmada y representa un nuevo avance en una investigación que busca determinar si existieron irregularidades en la evolución patrimonial del actual diputado bonaerense.

La causa se concentra en el análisis de los bienes, ingresos y obligaciones declaradas por Francisco Adorni desde su incorporación a la función pública nacional. El objetivo de la Justicia es reconstruir su situación patrimonial y verificar si existen inconsistencias entre los recursos declarados y los movimientos económicos registrados durante ese período.

Las inconsistencias bajo análisis

La investigación judicial pone especial atención sobre distintos aspectos vinculados con el patrimonio del legislador libertario bonaerense. Entre los puntos que despertaron el interés de los organismos de control y de la Justicia figuran:

La cancelación en un plazo muy breve de un millonario crédito hipotecario.

La compra de una camioneta de lujo.

Diferencias entre los ingresos declarados en concepto de herencia y la información consignada por su hermano Manuel Adorni en sus respectivas declaraciones juradas.

Según surge de la investigación, estos elementos forman parte del análisis destinado a determinar si la evolución patrimonial del legislador guarda correspondencia con los ingresos formalmente declarados.

La Justicia procura establecer si todos los movimientos económicos registrados cuentan con respaldo documental suficiente y si fueron debidamente informados en las presentaciones patrimoniales exigidas por la normativa vigente.

El rol de Francisco Adorni en el Consejo de la Magistratura

Otro de los aspectos que forma parte del expediente está relacionado con la trayectoria institucional de Francisco Adorni.

Los investigadores consideran relevante el hecho de que haya ocupado funciones dentro del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, circunstancia que, según la investigación, limita la posibilidad de argumentar desconocimiento respecto de los procedimientos administrativos y de las obligaciones vinculadas a la presentación de declaraciones juradas patrimoniales.

En ese contexto, la pesquisa analiza si las presuntas irregularidades detectadas pueden justificarse mediante errores formales o si, por el contrario, constituyen inconsistencias que requieren una explicación judicial más profunda.

Correcciones en la declaración jurada

La atención de los investigadores también se dirigió hacia modificaciones realizadas por el diputado provincial en su declaración jurada. De acuerdo con la causa, Francisco Adorni corrigió información patrimonial en medio de la controversia generada por las denuncias relacionadas con vuelos privados y propiedades no declaradas atribuidas a su hermano, el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Esa rectificación patrimonial fue uno de los elementos que motivaron nuevas verificaciones por parte de los organismos encargados del control y seguimiento de la evolución de bienes de los funcionarios y dirigentes políticos.

Un expediente centrado en la evolución patrimonial

La solicitud de indagatoria presentada por el fiscal Marijuan se inscribe dentro de una investigación que busca determinar si existieron diferencias injustificadas entre el patrimonio declarado por Francisco Adorni y los recursos económicos que informó oficialmente.

Con la medida requerida por el fiscal, la causa ingresa en una etapa de mayor relevancia procesal, en la que la Justicia pretende obtener explicaciones directas del legislador bonaerense sobre los distintos aspectos patrimoniales que se encuentran bajo análisis.

Mientras avanza el expediente, la investigación continúa enfocada en reconstruir de manera integral la evolución de los bienes, ingresos y obligaciones declaradas por Francisco Adorni, así como en verificar la consistencia de la información presentada ante los organismos correspondientes.