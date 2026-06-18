El petróleo se derrumba tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Los mercados internacionales del petróleo profundizaron este jueves la tendencia bajista que vienen registrando desde comienzos de la semana, luego de conocerse la firma de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán destinado a poner fin a la guerra, reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y avanzar en la flexibilización de las restricciones que limitaban las exportaciones petroleras iraníes.

La combinación de estos factores provocó una inmediata reacción de los operadores, que comenzaron a descontar un escenario de mayor disponibilidad de crudo en los mercados mundiales durante los próximos meses.

La expectativa de un incremento significativo de la oferta impulsó una ola de ventas que se reflejó en las cotizaciones de referencia tanto en Estados Unidos como en Europa. Hacia las 06:25 GMT, los principales contratos petroleros mostraban retrocesos considerables:

West Texas Intermediate (WTI): caída del 3,4%, hasta los 74,18 dólares por barril.

caída del 3,4%, hasta los 74,18 dólares por barril. Brent del Mar del Norte: descenso del 3,02%, hasta los 77,15 dólares por barril.

Los movimientos reflejaron la rápida incorporación por parte de los mercados de las nuevas perspectivas derivadas del entendimiento alcanzado entre ambos países.

El impacto del acuerdo entre Washington y Teherán

La caída de los precios está directamente relacionada con los términos del memorando firmado por Estados Unidos e Irán. El acuerdo establece un período de negociación de 60 días para alcanzar un pacto definitivo vinculado al programa nuclear iraní. Mientras esas conversaciones avanzan, el entendimiento contempla medidas concretas que tienen impacto directo sobre el mercado energético internacional.

Entre los principales puntos se destacan:

La reducción de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán.

El levantamiento de las sanciones estadounidenses que restringían las exportaciones petroleras iraníes.

La reapertura del estrecho de Ormuz.

La normalización progresiva de los flujos comerciales energéticos.

Los operadores interpretaron estas decisiones como una señal clara de que el petróleo iraní podría regresar en mayores volúmenes al mercado internacional.

Esa posibilidad incrementó las expectativas de oferta y contribuyó a acelerar el retroceso de las cotizaciones.

Del temor a la escasez a la expectativa de abundancia

La reacción actual contrasta con el comportamiento que había mostrado el mercado durante las semanas de máxima tensión. En aquel contexto, la incertidumbre generada por el conflicto impulsó los precios del petróleo a niveles superiores a los 100 dólares por barril.

Sin embargo, la firma del acuerdo modificó sustancialmente las perspectivas. Si bien las cotizaciones actuales permanecen por encima de los aproximadamente 70 dólares por barril que predominaban antes de la guerra, la diferencia respecto de los máximos recientes resulta significativa.

La evolución de los precios refleja cómo los mercados pasaron de descontar posibles interrupciones en el suministro mundial a anticipar un escenario de incremento de la producción y recuperación de los flujos comerciales.

La importancia estratégica del estrecho de Ormuz

Uno de los elementos centrales del acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores marítimos más relevantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

Según lo establecido en el documento firmado entre ambas naciones, Irán permitirá nuevamente el tránsito sin peajes por esa vía estratégica. Además, el acuerdo prevé que la capacidad operativa del corredor marítimo sea recuperada completamente dentro de un plazo de 30 días.

Los mercados interpretaron esta medida como una señal de reducción del riesgo geopolítico que había dominado las operaciones durante el conflicto.

La normalización de los flujos energéticos desde el Golfo Pérsico disminuyó la denominada prima de riesgo incorporada a los precios y fortaleció las expectativas de un aumento de la oferta global.

La influencia de las declaraciones de Donald Trump

Los inversores también siguieron atentamente las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario afirmó el miércoles que podría reanudar la campaña de bombardeos si los dirigentes iraníes "no se comportan". Esas declaraciones generaron una recuperación temporal de las cotizaciones debido a la posibilidad de un nuevo episodio de tensión.

Sin embargo, ese movimiento resultó transitorio y posteriormente los precios retomaron la tendencia descendente que domina al mercado desde que se conocieron los alcances del acuerdo. La reacción demuestra que, por el momento, los operadores otorgan mayor relevancia a los compromisos asumidos en el memorando que a las advertencias formuladas por el mandatario estadounidense.

Los factores que podrían frenar una baja más profunda

A pesar de las fuertes pérdidas registradas en las últimas jornadas, algunos especialistas consideran que existen elementos que podrían limitar nuevas caídas en el corto plazo. El director ejecutivo de la consultora energética XAnalysts, Mukesh Sahdev, sostuvo que el retorno efectivo del petróleo iraní podría ser más gradual de lo que actualmente anticipan los mercados.

Según explicó, parte de los cargamentos ya logró salir mediante mecanismos alternativos durante el conflicto.

Además, señaló que persisten dudas respecto de la disposición de los armadores a volver a operar plenamente en la región Sahdev indicó que algunos operadores podrían mostrarse cautelosos debido al riesgo de que el acuerdo fracase antes de consolidarse definitivamente.

El especialista agregó que la demanda mundial de petróleo podría expandirse a un ritmo superior al crecimiento de la oferta, situación que ayudaría a sostener los precios por encima de los niveles previos al conflicto.

Reacción positiva en las bolsas asiáticas

Mientras el petróleo registraba fuertes retrocesos, los mercados bursátiles asiáticos reaccionaron de manera favorable. Los inversores interpretaron que una reducción sostenida de los precios de la energía podría contribuir a disminuir las presiones inflacionarias que afectan a numerosas economías.

Al mismo tiempo, la baja del costo energético fue vista como un factor capaz de impulsar la actividad económica y mejorar las perspectivas de crecimiento. En ese contexto, los principales índices bursátiles de Japón y Corea del Sur alcanzaron nuevos máximos históricos, reflejando el optimismo de los mercados ante la posibilidad de una etapa de mayor estabilidad geopolítica y una oferta energética más abundante.

La evolución de los próximos meses dependerá del cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por Washington y Teherán, pero la reacción inicial de los mercados dejó en evidencia que el acuerdo ya está modificando de manera significativa las expectativas globales sobre el suministro y el precio del petróleo.