Plenario radical: Bazán reconoció que hubo ausentes y apuntó a la reconstrucción del partido

La exlegisladora de la UCR, Paola Bazán, se refirió a la reunión que tuvo lugar el lunes por la noche y que se extendió hasta la madruga de este martes en el Comité Provincia, de la que tomaron parte legisladores, dirigentes y militantes.

El motivo del conclave, entre otros, fue para hablar sobre la reunión que mantuvieron dirigentes del partido centenario y funcionarios de Raúl Jalil en la casa del diputado provincial Alfredo Marchioli. El encuentro, llamado “Pacto de San Antonio”, levantó la polémica al interior del arco opositor y de la militancia, que rápidamente salieron a cuestionar a sus referentes de estar negociando con el oficialismo a sus espaldas.

“Era un encuentro esperado en el que sabíamos que iba a haber un clima tenso. Los radicales nos debemos un análisis y una autocrítica de lo que viene sucediendo en las elecciones y de lo que viene sucediendo como partido desde el 2011”, afirmó Bazán.

“Quienes fueron los actores principales y protagonizaron este hecho tuvieron la posibilidad de comentarnos por qué llevaron adelante este encuentro en un lugar que no correspondía, con menos gente de la que correspondía”, señaló. Sin embargo, reconoció que hubo ausencias notorias como la de los candidatos de las últimas elecciones. “No estaban todos los que tenían que estar. No estaban los candidatos de las últimas elecciones, y se les pidió que asistan a las próximas elecciones. Esto no termina acá, esto recién empieza”, apuntó.

“El encuentro ha llegado a un punto de ebullición tremendo, pero no podemos decir que no fue favorable”, agregó.

Bazán aseguró que a pesar del “debate acalorado que se ha dado”, el radicalismo salió “fortalecido”. “Esto lo ha fortalecido la militancia y la dirigencia que ha plantado su posición y le ha hecho saber a las principales autoridades partidarias cuál es la postura nuestra”, resaltó.

En esa línea, la referente de la oposición llamó a la unidad del partido en su “totalidad” para “trabajar, dialogar y abrir las puertas del Comité y generar los concesos necesarios e instancias de participación y autocriticas para avanzar”.

Para Bazán, la reunión del lunes se trató de “un punto de inflexión en nuestro partido” generando “otro tipo de rol y mecanismo” en función a los tiempos que “se van a empezar a acelerar con respecto a la participación”.

“Tenemos que ocuparnos sin lugar a duda de nuestro partido. Se viene una reconstrucción del partido. No viene de la mano de un líder mesiánico o de una única persona. La reconstrucción partidaria viene de la mano de un conjunto de mujeres que está dispuesta a trabajar y levantar el partido, viene de la mano de la juventud radical y de muchos dirigentes que incluso los vimos acercarse el lunes cuando hace rato no los veníamos, con la clara necesidad de decir acá estamos, llegamos a un punto limite, y necesitamos una reconstrucción partidaria, retomar los valores y generar un cambio porque no así no vamos a ningún lado”, analizó.

Sobre los resultados de las elecciones, aseguró que fue un duro mensaje de la ciudadanía a la oposición: “Quedó claro este cachetazo que nos pegó la sociedad, este alejamiento que tiene en este momento la clase política, la incapacidad que tuvimos como partido de generar un proyecto político que empatice con los catamarqueños”.