Polémica por los certificados de discapacidad: Milei denunció "la estafa de las banderas nobles"

El presidente Javier Milei denunció lo que denominó "la estafa de las banderas nobles" y acusó al socialismo de utilizar causas sociales para justificar presuntos negocios políticos, luego de que circularan en redes sociales versiones sobre certificados de discapacidad vinculados a Romina Uhrig.

La publicación del mandatario se produjo en medio de la polémica generada por la difusión de supuestos certificados de discapacidad relacionados con la ex participante de Gran Hermano y pareja del ex intendente de Moreno Walter Festa, quien salió a desmentir las acusaciones a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta en redes sociales, Milei sostuvo que "el socialismo tiene un mecanismo perverso que repite sistemáticamente en toda América Latina" y aseguró que "se apropia de causas nobles para justificar curros indefendibles".

Según planteó el jefe de Estado, ese mecanismo consiste en utilizar reivindicaciones vinculadas con las personas con discapacidad, los jubilados y la universidad pública para reclamar mayores partidas presupuestarias y sostener estructuras burocráticas sin controles suficientes.

"Primero elige una causa moralmente atendible. Los discapacitados, los jubilados, la universidad pública. Después, en nombre de esa causa, exige cada vez más gasto público, crea estructuras burocráticas gigantescas y administra cajas multimillonarias sin controles ni transparencia", expresó.

En ese sentido, el Presidente cuestionó las reacciones frente a los intentos de fiscalizar el destino de los recursos públicos y afirmó que, cuando alguien pretende auditar esas estructuras, aparece lo que definió como un "chantaje moral".

"No muestran los números. No rinden cuentas. No explican nada. Te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educación", manifestó.

Milei también aseguró que el objetivo de esas prácticas no sería discutir cómo asistir a los sectores más vulnerables, sino impedir que se cuestionen los presuntos negocios asociados a la administración de fondos estatales.

"Usan a los pobres como escudo moral para defender los privilegios de la casta", afirmó el mandatario, quien sostuvo que ese mecanismo se repite tanto en la Argentina como en otros países de América Latina.

Por su parte, Uhrig utilizó sus historias de Instagram para rechazar las versiones sobre un supuesto uso indebido de certificados de discapacidad y publicó un comprobante de pago de peaje por $994,15, correspondiente al 5 de octubre de 2026, con el objetivo de respaldar su desmentida.

"Les dejo un comprobante de pago de peaje para que vean que no utilizo ningún certificado de discapacidad para evitarlos, ni tampoco para estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad", expresó la ex participante del reality.

Además, Uhrig compartió una fotografía en la que aparece con su pasaporte argentino y sostuvo que contaba con una visa como argumento para rechazar otras versiones que circularon sobre su situación judicial.

"También vuelvo a compartir la imagen de mi visa para que vean que, si estuviera procesada, no me la entregarían. Dejen de inventar y difundir mentiras sobre mí", manifestó.

El comprobante difundido por Uhrig acredita un pago puntual de peaje, aunque por sí solo no permite determinar si existió o no un uso indebido de certificados de discapacidad en otras circunstancias. Tampoco la exhibición de una visa permite establecer por sí misma la inexistencia de una causa judicial.

En otro tramo de su publicación, Milei reclamó que se investigue el destino de los recursos públicos y se identifique a los responsables de eventuales irregularidades.

"No defienden derechos. Defienden cajas", sentenció.

Finalmente, el Presidente exigió mayor transparencia en la administración estatal y reclamó la publicación de contratos y rendiciones de cuentas.

"Que se abran todas las cuentas. Que se publique cada contrato. Que cada responsable rinda cuentas hasta del último peso. Los argentinos merecen saber en qué se gasta su dinero", concluyó.