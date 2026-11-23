El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) aumentó un 4,1% en noviembre y se ubicó en 2,04 puntos, de acuerdo con el informe elaborado por la Universidad Di Tella, institución que realiza esta medición todos los meses desde 2001. El resultado corresponde al mes 35 de la presidencia de Javier Milei y refleja una mejora frente al registro de octubre, aunque el indicador todavía muestra diferencias importantes cuando se lo compara con los niveles alcanzados por otras administraciones en el mismo tramo de sus respectivos mandatos.

La evolución mensual representa un movimiento positivo para el indicador, pero no modifica por completo el panorama que surge de la comparación interanual. En efecto, el ICG registró una disminución del 17,5% respecto de noviembre del año anterior. Además, desde abril la medición se mantuvo alrededor de los 2 puntos, con subidas y bajadas de distinta magnitud, sin alejarse de manera significativa de ese nivel.

El registro de noviembre permite observar, por un lado, una recuperación respecto del mes anterior y, por otro, la persistencia de una tendencia interanual descendente. Ambos datos forman parte de la evolución de la confianza durante el tercer año de la gestión libertaria.

La comparación con las presidencias anteriores

Al establecer una comparación con los gobiernos que precedieron a Javier Milei, el informe señala que el nivel de confianza de noviembre fue un 15,2% superior al obtenido durante la presidencia de Mauricio Macri y un 71,1% mayor que el registrado durante la administración de Alberto Fernández.

Sin embargo, el resultado se encuentra por debajo de los valores que alcanzaron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en el mismo momento de sus respectivas presidencias. Durante el mes 35 de sus gestiones, ambos expresidentes habían conseguido registros superiores al actual:

Néstor Kirchner: 2,54 puntos, un nivel 19,8% superior al actual.

Cristina Kirchner: 2,42 puntos, un resultado 16% por encima de la medición de noviembre de 2026.

El informe también recuerda la evolución del indicador durante el trigésimo quinto mes de la primera presidencia de Cristina Kirchner. En noviembre de 2010, el ICG experimentó un aumento importante que coincidió con la muerte de Néstor Kirchner.

De esta manera, la comparación histórica muestra que el registro de la administración Milei supera los valores correspondientes a los gobiernos de Macri y Alberto Fernández en el mismo tramo, pero permanece por debajo de los niveles que habían alcanzado las dos presidencias kirchneristas.

El promedio de la gestión libertaria llegó a su nivel más bajo

Otro de los datos centrales del relevamiento es la evolución del promedio del Índice de Confianza en el Gobierno durante la administración actual. Según el informe, el promedio del ICG de la presidencia de Javier Milei descendió a 2,32 puntos, su cifra más baja hasta el momento.

La comparación con los promedios de las dos administraciones anteriores permite dimensionar ese resultado. En el mismo tramo de sus respectivas presidencias, Mauricio Macri había registrado un promedio de 2,43 puntos, mientras que Alberto Fernández había alcanzado 1,83 puntos.

Por lo tanto, el promedio correspondiente a Milei se ubica por debajo del de Macri, aunque permanece por encima del registrado durante la gestión de Fernández. Esta comparación se suma a los datos de noviembre y permite distinguir entre el comportamiento puntual del índice durante un mes y el promedio acumulado a lo largo de la presidencia.

Los cinco componentes del índice mejoraron en noviembre

Uno de los aspectos destacados de la medición es que los cinco puntos que integran el ICG aumentaron en relación con octubre. La mejora alcanzó tanto a los componentes vinculados con la evaluación de las capacidades del Gobierno como a aquellos relacionados con la valoración general de su desempeño y su orientación hacia el interés colectivo.

Los resultados de noviembre fueron los siguientes:

Honestidad: 2,41 puntos, con un incremento del 1,4%.

Capacidad para resolver problemas: 2,40 puntos, con una suba del 5,6%.

Eficiencia: 2,08 puntos, con un aumento del 4,5%.

Evaluación general del Gobierno: 1,69 puntos, con una mejora del 3,6%.

Preocupación por el interés general: 1,60 puntos, con un crecimiento del 6,4%.

Entre los cinco componentes, la mayor variación positiva correspondió a Preocupación por el interés general, que avanzó un 6,4%. Le siguió la capacidad para resolver problemas, con un incremento del 5,6%, mientras que eficiencia y evaluación general del Gobierno también mostraron subas. Honestidad, por su parte, registró un aumento más moderado, del 1,4%, aunque se mantuvo como el componente con el valor más elevado, con 2,41 puntos.

En el extremo inferior se ubicó la preocupación por el interés general, con 1,60 puntos, seguida por la evaluación general del Gobierno, que alcanzó 1,69 puntos. Así, pese a que todos los componentes mejoraron frente al mes anterior, sus niveles continuaron mostrando diferencias.

La brecha de confianza entre hombres y mujeres

El análisis por género expone otra de las diferencias que presenta el indicador. La confianza en el Gobierno continúa siendo considerablemente más alta entre los hombres que entre las mujeres, una distancia que en noviembre se ubicó en 0,65 puntos y que registró una leve suba respecto de octubre.

Entre los hombres, el ICG alcanzó los 2,35 puntos, lo que representa un incremento del 8,7% en comparación con el mes anterior. En cambio, entre las mujeres el indicador se ubicó en 1,70 puntos, con una disminución del 2%.

Los resultados muestran comportamientos diferentes dentro de cada grupo: mientras la confianza aumentó entre los hombres, descendió entre las mujeres. Esa evolución explica el ensanchamiento de la brecha de género durante noviembre y constituye uno de los contrastes que surgen de la desagregación de los datos.

Los jóvenes encabezan la medición por edad

La edad también aparece como una variable relevante en el informe de la Universidad Di Tella. El mayor nivel de confianza en el Gobierno se registró entre los jóvenes de 18 a 29 años, que volvieron a ocupar el primer lugar de la medición por rango etario.

En noviembre, ese segmento alcanzó los 2,23 puntos, aunque experimentó una caída del 6,2% respecto de octubre. Es decir, pese a conservar el valor más elevado entre los grupos analizados, su indicador mostró un retroceso mensual. En segundo lugar se ubicaron las personas mayores de 50 años, cuyo índice llegó a 2,20 puntos, con un importante incremento del 21,7%. Este grupo presentó la mayor variación positiva entre los segmentos de edad mencionados en el relevamiento.

Por último, las personas de entre 30 y 49 años registraron 1,82 puntos, con una disminución del 7,2%. De esta manera, el orden de los resultados quedó encabezado por los jóvenes, seguido por los mayores de 50 años y, finalmente, por el grupo de edad intermedia.

Las provincias registraron el mayor nivel de confianza

La distribución geográfica del Índice de Confianza en el Gobierno volvió a mostrar su valor más alto entre quienes viven en las provincias. En noviembre, ese segmento alcanzó 2,27 puntos, lo que representó un aumento del 6,3% respecto del mes anterior.

Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en cambio, los resultados fueron diferentes según el lugar de residencia. Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires registraron un índice de 1,95 puntos, con una mejora del 3,7%, mientras que en la provincia de Buenos Aires el indicador llegó a 1,59 puntos, luego de experimentar una caída del 1,4%.

La comparación permite observar que el nivel de confianza en las provincias superó tanto al de la Ciudad de Buenos Aires como al de la provincia de Buenos Aires. Además, mientras los residentes porteños mostraron una variación positiva, los habitantes bonaerenses registraron un retroceso.