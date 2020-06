Polémica por las deudas de Cotali

En la jornada de ayer, surgió una polémica entre algunos tamberos y la conducción de Cotali, respecto de la deuda que mantiene la cooperativa con aquellos provedores. En este sentido, los productores se mostraron molestos porque la deuda ascendería a los 7 millones de pesos, pero el administrador Luis Olmedo Vergara negó ese monto y no quiso especificar a cuánto ascendía.

Consultado por radio Valle Viejo respecto del monto que adeuda Cotali, Olmedo Vergara respondió: “Esto no se dice al aire. Cada uno sabe cuánto le debemos. La deuda de Cotali es dinámica, justamente porque vendemos y la achicamos. Nosotros estamos mejorando el ingreso por ventas y vamos achicando, por eso no hay una cifra fija”.

Además, cargó contra quien dio a conocer el monto de 7 millones de pesos al señalar que “quien haya dicho esa cifra tiene una alta dosis de irresponsabilidad” y cargó contra quienes sostienen que la cooperativa funciona en base a subsidios que otorga el Gobierno provincial. “Hay 24 personas que trabajan en Cotali, no recibimos subsidios por parte del Estado y todos los gastos se pagan con las ventas de Cotali. Que digan que estamos subsidiados es una enorme falacia”, lanzó.