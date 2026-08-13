Senado: media sanción a iniciativas sobre patrimonio histórico y lucha contra la trata

La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su 13° Sesión Ordinaria, encabezada por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos. La jornada legislativa estuvo marcada por una agenda que combinó nuevas normas, iniciativas vinculadas con la protección de derechos, preservación de la memoria histórica, lucha contra la trata de personas y pedidos de obras de infraestructura vial para distintos departamentos de la provincia.

Durante el encuentro, el Senado convirtió en Ley N° 5954 la modificación de la denominación del Colegio de Asistentes Sociales, mientras que otras iniciativas obtuvieron media sanción y fueron remitidas a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento.

La sesión también incluyó diversos proyectos de resolución orientados a responder a necesidades concretas de conectividad vial en Paclín y El Alto, además de una serie de declaraciones de interés destinadas a reconocer trayectorias y acontecimientos vinculados con la cultura, la educación, el deporte, el turismo, la producción y las tradiciones catamarqueñas.

El Colegio de Trabajadores Sociales cambia su denominación

Uno de los principales puntos de la sesión fue la sanción de la Ley N° 5954, que modifica la denominación de "Colegio de Asistentes Sociales", establecida por la Ley N° 4098, por la de "Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Catamarca".

El proyecto había obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados y fue impulsado por la diputada Stella Nieva.

Durante el tratamiento, el senador Augusto Ojeda, en su carácter de miembro informante, destacó los fundamentos de la iniciativa y señaló que apunta a institucionalizar y jerarquizar el ejercicio profesional del Trabajo Social dentro del ámbito provincial.

La modificación responde a la necesidad de regular, jerarquizar y visibilizar el ejercicio de esta profesión, reconociendo el rol estratégico que desempeñan las y los licenciados en Trabajo Social en la construcción de políticas públicas inclusivas, la promoción de derechos y la intervención en contextos de vulnerabilidad social.

Asimismo, se sostuvo que la nueva denominación fortalece el reconocimiento institucional del Trabajo Social como disciplina científica y profesión comprometida con la justicia social, la equidad y la participación ciudadana. La normativa también incorpora a Catamarca al marco legal vigente en otras jurisdicciones del país y contribuye a garantizar igualdad de condiciones para los profesionales y el acceso de la población a servicios de calidad.

El Registro Civil y la preservación de la memoria provincial

Otro de los proyectos que avanzó durante la sesión fue el que propone declarar Patrimonio Histórico de la Provincia de Catamarca al Registro Civil, con el objetivo de preservar la documentación que se encuentra bajo su custodia.

La iniciativa fue presentada por el diputado Juan Carlos Ledesma y obtuvo media sanción. La senadora Romina Williams, al fundamentar el proyecto, destacó el valor histórico y documental de los archivos del organismo. Allí se conservan miles de libros y expedientes que contienen información considerada fundamental para reconstruir la historia de las y los catamarqueños.

Entre esos documentos se encuentran partidas de nacimiento, defunción y otros registros que forman parte de la memoria y la identidad provincial. Durante el tratamiento también se advirtió sobre el estado de conservación de parte de estos archivos y sobre la necesidad de adoptar medidas que permitan garantizar su preservación.

"Cuidar esto es cuidar la historia de la provincia", se señaló al fundamentar la propuesta. La iniciativa busca, de esta manera, resguardar documentación que no solamente posee valor administrativo, sino que también constituye parte de la identidad y la memoria histórica de Catamarca.

Avanza el Consejo Provincial contra la Trata

La Cámara también dio media sanción y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley con modificaciones que propone crear el "Consejo Provincial Interinstitucional de la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas en la Provincia de Catamarca".

La iniciativa fue presentada por las diputadas mandato cumplido Adriana Díaz, Claudia Palladino y Mónica Zalazar y plantea un enfoque basado en Derechos Humanos. El senador Guillermo Ferreyra fue miembro informante y destacó la importancia de consolidar una política pública provincial destinada a la prevención, persecución del delito, asistencia a las víctimas y fortalecimiento institucional.

Los fundamentos del proyecto recuerdan que Catamarca fue pionera en la creación de una Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, constituida en 2021. Desde entonces, ese espacio desarrolló un trabajo articulado en materia de prevención, persecución, asistencia y protección de víctimas.

La nueva iniciativa considera necesario otorgar un marco institucional renovado a esa experiencia, fortaleciendo las herramientas provinciales de protección integral frente al delito de trata y reafirmando el compromiso con los derechos humanos fundamentales.

En ese sentido, se plantea que, más allá de las decisiones adoptadas en el ámbito nacional, la Provincia debe sostener políticas destinadas a proteger el bienestar físico, mental y social de las personas y sus comunidades, además de desarrollar la capacidad institucional necesaria para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos.

Obras viales para Paclín ante las crecidas

La agenda legislativa también incluyó pedidos vinculados con infraestructura vial. Uno de ellos fue impulsado por la senadora Belén Menecier, quien solicitó al Poder Ejecutivo Provincial los medios técnicos y presupuestarios necesarios para la construcción urgente de tres badenes vehiculares sobre el cauce del río Paclín.

Los badenes están previstos para las localidades de Amadores, Palo Labrado y La Bajada, en el departamento Paclín. La iniciativa advierte sobre las dificultades que atraviesa la Ruta Provincial N° 120 durante la temporada de lluvias, debido a las crecidas de vertientes que desembocan en el río Paclín.

Estas crecidas provocan erosión y deterioro de la calzada y pueden dejar sectores de la ruta intransitables. La interrupción de los pasos genera graves dificultades para la circulación y puede provocar el aislamiento de comunidades del departamento.

La situación también afecta la conexión con la cabecera departamental y el departamento Valle Viejo. Según los fundamentos, la construcción de los tres badenes estratégicos permitiría garantizar una vía de conectividad segura hacia la Ruta Nacional N° 38, evitando que las comunidades queden incomunicadas ante situaciones climáticas adversas.

Ruta Provincial N° 109

Otro proyecto de resolución fue impulsado por el senador Augusto Ojeda y contempla un pedido al Poder Ejecutivo Provincial para la pavimentación de la Ruta Provincial N° 109.

El tramo solicitado comprende desde su intersección con la Ruta Provincial N° 42, en El Alto, hasta el Dique de Collagasta, con una extensión aproximada de 10 kilómetros.

La obra fue considerada una necesidad impostergable para mejorar la conectividad, la seguridad vial y el crecimiento socioeconómico de la región.

Los fundamentos señalan que este tramo constituye una arteria de importancia para el desarrollo productivo y turístico local. Al mismo tiempo, las deficiencias actuales de infraestructura dificultan la circulación y repercuten tanto en las actividades cotidianas de los habitantes como en sectores económicos estratégicos de la zona.

Cultura, educación, producción y deporte

La sesión concluyó también con numerosas declaraciones de interés impulsadas por las y los senadores Mario Gershani, Ramón Figueroa Castellanos, Gonzalo Ormachea, Romina Williams, Marisol Soriano, Débora Romero y Félix Jerez.

Entre los reconocimientos, el Senado declaró de Interés Parlamentario, Cultural y Artístico la trayectoria del músico, bandoneonista, compositor, escritor y autor chacarero Omar Barrionuevo, oriundo del departamento Valle Viejo. El reconocimiento destacó su aporte al patrimonio cultural de Catamarca y su compromiso con la preservación y difusión de la música popular.

También se declaró de Interés Parlamentario, Educativo, Científico y Social la realización de la 2ª Edición de la Liga del Saber Eléctrico, bajo el lema "Instalaciones Seguras, Conciencia y Comunidad: Tres Pilares para Transformar la Energía en Responsabilidad". La actividad está prevista para el 15 de agosto de 2026 en el Nodo Tecnológico de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.

En el ámbito productivo, el Cuerpo manifestó su Interés Parlamentario por el reconocimiento obtenido por el vino Andreatta Dulce Natural Blanco, elaborado por Bodega Michango, distinguido como Mejor Vino Blanco Dulce de la República Argentina por el reconocido crítico británico y Master of Wine Tim Atkin.

Asimismo, se declaró de Interés Turístico, Cultural, Gastronómico y Productivo a "La Ruta del Cabrito".