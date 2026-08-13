Con Karina Milei a la cabeza, La Libertad Avanza inauguró su nueva sede y pide blindar la unidad

En la jornada de este jueves por la tarde, La Libertad Avanza concretó la inauguración de un nuevo local partidario de la provincia de Buenos Aires situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento tuvo lugar en el emblemático barrio de San Telmo, específicamente en el primer piso del edificio ubicado en la avenida Caseros 514.

La elección de esta locación estratégica no respondió al azar, sino a una cuidada planificación táctica. Fuentes partidarias aseveraron que se seleccionó un punto neurálgico, de fácil acceso y situado a una buena distancia del distrito electoral más importante del país. Este emplazamiento generó una marcada carga emotiva y simbólica para la fuerza. Al respecto, el senador provincial de LLA, Carlos Curestis, comentó en rueda de prensa: "Es un día de mucha alegria para nosotros, por la zona... nos trae muchos recuerdos porque cerca de acá, en Parque Lezama, habló Javier Milei en un acto político. Además, es de fácil acceso para todos los bonaerenses. Hay que seguir trabajando en busca de nuevos acuerdos".

El mensaje central de Karina Milei y la convocatoria a la cohesión

La ceremonia inaugural funcionó como una gran demostración de convocatoria y despliegue político. El encuentro contó con la presencia estelar de la secretaria general de la Presidencia y titular del partido, Karina Milei, quien estuvo acompañada por diputados, senadores y referentes de todos los sectores de la fuerza libertaria.

De acuerdo con los testimonios recolectados entre quienes subieron al primer piso del inmueble ante la Agencia Noticias Argentinas, la funcionaria se mostró de buen humor y desplegó una marcada cercanía al saludar a todos los asistentes. En su alocución, formuló un pedido enfático y un mensaje contundente sobre la imperiosa necesidad de que todas las piezas del partido permanezcan unidas de cara a los desafíos que se aproximan en 2027.

En sintonía con este llamado a la cohesión interna, Karina Milei expuso ante los medios presentes los lineamientos y el compromiso de su espacio:

"Vamos a seguir trabajando por mejorar cada lugar de cada argentino. Por todos los argentinos vamos"

Aseveró firmemente la premisa de trabajo federal y continuo.

Expresó de manera categórica que las candidaturas no están definidas todavía.

Cohesión interna y la presencia de los distintos sectores partidarios

La arquitectura interna de La Libertad Avanza suele atravesar matices y diferencias puertas adentro, fundamentalmente entre el sector conocido como el karinismo y los referentes de Las Fuerzas del Cielo. Sin embargo, la jornada de este jueves demostró que la dirigencia prioriza la convergencia táctica por sobre las tensiones sectoriales. Un dato que no pasó desapercibido fue la activa participación de representantes "celestiales" en la actividad.

Santiago Santurio: Diputado nacional presente en el acto.

Nahuel Sotelo: Legislador bonaerense que también dijo presente. Ambos dirigentes participan en calidad de representantes del sector que se encuentra en la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo.

La figura central de este engranaje de unidad fue sintetizada por una legisladora al término del evento, quien declaró ante este medio: "Karina es el pegamento de todo el partido, es la persona que logró que LLA esté junta y en todo momento". Este rol articulador permitió consolidar un frente común que disipó temporalmente las fricciones internas.

Despliegue territorial, color y músculo político

El evento operó también como una exhibición de fuerza y vitalidad militante. A la convocatoria se sumó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien no dudó en saludar efusivamente a las más de 300 personas que se reunieron en el lugar para respaldar a la fuerza política.

La atmósfera festiva estuvo marcada por una fuerte impronta popular y callejera. La multitud aportó color y fervor a una jornada en la que LLA buscó conscientemente mostrar músculo político a través de los siguientes elementos distintivos:

Bombos resonantes en las inmediaciones.

Banderas identificatorias desplegadas por la militancia.

Bengalas que iluminaron la tarde porteña.

Trompetas que musicalizaron el festejo de los simpatizantes bonaerenses y porteños.