Pollicita analiza ampliar la investigación contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal Gerardo Pollicita se encuentra evaluando cómo continuar con el avance de la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el funcionario cumpliera con la presentación de su declaración jurada.

Según el estado actual del expediente, todo indica que el fiscal podría extender el período de análisis hacia atrás en el tiempo, una decisión que implicaría revisar movimientos patrimoniales anteriores al período inicialmente considerado. En ese marco, también se prevé que Pollicita solicite nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación en curso.

La línea de trabajo que se analiza no solo apunta a consolidar la información ya reunida, sino también a ampliar el alcance temporal del caso, incorporando antecedentes patrimoniales que podrían resultar relevantes para el análisis global del patrimonio del funcionario.

La declaración jurada y el foco en los bitcoins adquiridos antes de la función pública

Uno de los elementos que adquiere centralidad en la investigación es la presentación realizada ante la Oficina Anticorrupción (OA), en la cual se mencionan bitcoins adquiridos antes de que Manuel Adorni se convirtiera en funcionario.

Este dato introduce un punto de interés específico dentro del expediente, ya que la incorporación de activos digitales en etapas previas a la función pública es uno de los aspectos que el fiscal busca contextualizar dentro de la evolución patrimonial general del investigado.

La declaración jurada constituye, en este sentido, un insumo clave para el análisis que lleva adelante la fiscalía, que intenta reconstruir la trayectoria de los bienes declarados y su correspondencia con los períodos previos al ejercicio de funciones públicas.

Documentación pendiente y revisión de bienes patrimoniales

En el marco del expediente, Pollicita ya cuenta con la declaración pública de bienes del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti. Sin embargo, aún resta recibir la información reservada, considerada un elemento pendiente dentro del análisis integral del caso.

Una vez que esa documentación sea remitida, la fiscalía definirá si corresponde ampliar el objeto de la investigación, lo que podría implicar una reconfiguración formal del alcance del expediente.

El proceso de revisión documental se presenta como un punto de inflexión dentro de la causa, ya que la información faltante es considerada relevante para completar el panorama patrimonial de los involucrados.

La colaboración de la DAFI en el análisis financiero

Para el análisis de la documentación reunida, la Fiscalía cuenta con la colaboración de la DAFI, la Unidad del Ministerio Público dedicada a investigaciones Económicas y Financieras.

Esta asistencia técnica se inscribe dentro del proceso de revisión de los elementos patrimoniales y financieros incorporados al expediente, con el objetivo de facilitar el tratamiento de la información presentada y su eventual cruce con otros datos relevantes para la causa.

El rol de la DAFI se centra en el acompañamiento especializado dentro del análisis económico del material aportado, contribuyendo a la comprensión de la estructura financiera que se investiga.

Otras investigaciones judiciales en paralelo

Además de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni se encuentra involucrado en otros expedientes judiciales que tramitan de manera paralela.

Por un lado, es investigado por el juez Ariel Lijo en una causa vinculada a su relación con su amigo Marcelo Grandío. En este expediente se analiza un episodio en el que Grandío lo habría alojado en Punta del Este, durante un viaje en el que el funcionario se trasladó en avión privado.

Este elemento forma parte de una línea de investigación centrada en los vínculos personales del funcionario y los contextos en los que se desarrollaron ciertos desplazamientos.

Por otro lado, existe una segunda causa que se enfoca en el vínculo entre la consultora de coaching ontológico de Bettina Angeletti y tres compañías contratistas del Estado. Este expediente analiza la relación entre la actividad privada de la consultora y empresas que mantienen contratos con el sector público, incorporando un eje distinto dentro del conjunto de investigaciones que involucran al entorno del funcionario.

Un escenario de múltiples frentes judiciales y análisis en curso

El conjunto de investigaciones que rodean a Manuel Adorni configura un escenario judicial en desarrollo, en el que coexisten distintos expedientes y líneas de análisis.

Por un lado, la causa principal por presunto enriquecimiento ilícito, bajo la órbita del fiscal Gerardo Pollicita, avanza hacia una posible ampliación del período de estudio, con especial atención en la evolución patrimonial previa a su función pública y en la incorporación de activos como los bitcoins declarados.

A ello se suma la revisión de documentación aún pendiente, en particular la información reservada de las declaraciones de bienes, cuya llegada será determinante para definir los próximos pasos procesales.

En paralelo, otras investigaciones bajo intervención judicial, como la del juez Ariel Lijo, junto con la causa vinculada a la consultora de Bettina Angeletti y su relación con empresas contratistas del Estado, amplían el espectro de análisis en torno al entorno del funcionario.

El trabajo de la fiscalía, con apoyo de la DAFI, continúa en etapa de evaluación documental y definición de nuevas medidas, en un expediente que aún se encuentra en fase de consolidación probatoria y posible expansión.