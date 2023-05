Por la inflación, los gremios esperan anuncios del Gobernador en materia salarial

A horas de la apertura del periodo de sesiones ordinarias para el ejercicio 2023, referentes gremiales del sector público de Catamarca expresaron en las redes sociales que existe cierta expectativa con respecto a los anuncios que realizara este lunes el gobernador Raúl Jalil durante su discurso en el inicio de la Asamblea Legislativa que realizará en las instalaciones del Predio Ferial a partir de las 9 de la mañana.

Desde la semana pasada las organizaciones sindicales vienen haciendo hincapiés en la crisis que afecta al poder adquisitivo de los trabajadores tras la suba de los precios, el aumento de la inflación y la inestabilidad económica que vive nuestro país. ATE, UPCN y algunos gremios docentes coinciden en sostener que si bien en lo va del año se trabajó en paritaria a nivel provincial y en algunos casos también a nivel municipal, la suba abrupta de la inflación en los días perjudicó el bolsillo de los trabajadores, por lo cual esperan que Jalil anuncie alguna medida vinculada a la mejora de los compromisos salariales y recategorización de los agentes públicos.

Si bien, hasta el cierre de esta edición no se conoció oficialmente respecto a cuáles podrían ser los puntos claves de los anuncios que realice primer mandatario provincial, la oposición adelantó la crítica y coincidieron en sostener que más de los anuncios que pueda realizar Jalil, la importante sería que brinde un informe sobre temas sensibles como la administración de regalías mineras, inversiones mineras, gastos y ejecución de obra pública, fondos de viviendas, política sanitaria y educativa.

“No nos gobierna la política, nos gobiernan los empresarios comandados por su líder, que es Raúl Jalil. El Gobierno no tiene rumbo y la única ambición que tiene son los negocios. No tiene un plan de políticas públicas concretas, no tiene una visión política. Nos gobierna un grupo empresario del gobernador con sus valijeros Eduardo Niederle y Aldo Sarquís”, publicó el diputado Tiago Puente en sus redes sociales.