Preocupación de Vialidad Nacional por posibles nuevos despidos

Desde el viernes se registran 2305 cesantías que afectan áreas sensibles como la línea 144 de atención a la violencia de género, organismos de ciencia y tecnología, asistencia social, salud y derechos humanos. Ante esto ATE se manifiesta este lunes en distintos organismos ante una nueva ola de despidos en el Estado.

En nuestra provincia, Vialidad Nacional levanta la voz ante la posibilidad que se vuelvan a dar despidos, tanto en este organismo, como en otros con sede en nuestra provincia. Al respecto Franco Caravajal, referente de VN en Catamarca se mostró preocupado, no solo por la amenaza sino también por el recorte de presupuesto y el impacto de esto en las tareas diarias.

En contacto con la prensa dijo que, si bien no han llegado nuevos telegramas, la incertidumbre es latente. “Hasta ahora a Catamarca no ha llegado nada, pero puede pasar lo mismo que en la primera parte, que a pesar que no se iban a dar despidos, luego comenzaron a llegar los telegramas. Esto la verdad que es una situación muy delicada”.

En relación a lo presupuestario y el impacto de esto en las tareas diarias, Caravajal fue contundente: “hay una emergencia vial y hoy en día tenemos poca gente, nos falta combustible y materiales para poder salir a la ruta a trabajar”.

En este contexto los trabajadores viales presentaron este lunes en la Legislatura provincial un proyecto del diputado nacional, Mario Manríquez que refiere a detener por un año los despidos a nivel en el país de los organismos nacionales.