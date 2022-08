Previo al dato de la inflación, Alberto Fernández dijo que le "preocupa" lo que pasa con los precios

El presidente Alberto Fernández planteó: "Veo lo que pasa con los precios, me preocupa y no me desentiendo", previo a la difusión del dato de inflación del INDEC de julio.

Tras el anuncio de una fuerte suba en las tasas definido por el Banco Central de la República Argentina, este jueves se anunció que la inflación de julio fue de 7,4%, la cifra más alta en 20 años.

Alberto Fernández dijo este jueves en un acto desde Chaco, que lucha "todos los días" contra el fuerte aumento de precios y volvió a relacionarlo con el impacto de la invasión de Rusia en Ucrania: "Es un problema que se desató en el mundo".

En este sentido, el Presidente apuntó que fue por la alta inflación que dejaron "las paritarias abiertas" y mencionó que el miércoles anunciaron "un aumento para jubilados y pensionados, además de bonos" con el objetivo de que todos estos sectores "le ganen a la inflación".

Alberto Fernández aseguró que hace todos los "esfuerzos para aportar a resolver el problema inflacionario": "Conozco el problema, no me desentiendo. La Argentina está creciendo y debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea equitativo", en un acto en Villa Ángela, Chaco, donde entregó viviendas.

El Presidente dijo que desde el Estado convocan "a todos los que están involucrados a que ayuden a resolver el problema inflacionario", y señaló que la Argentina vive "un momento muy ingrato: "Primero, la ingratitud de recibir el país que nos tocó recibir. Segundo, la ingratitud de la pandemia que causó dolor y muerte en todo el mundo. Y cuando todo eso se creía superado, la ingratitud de una guerra que se desató en el norte y hace padecer igual al sur".

Alberto Fernández volvió a criticar a Mauricio Macri

El Presidente volvió a criticar a su antecesor Mauricio Macri, sin mencionarlo: "Si hubiéramos gobernado nosotros siempre, no hubiéramos tomado la deuda".

Alberto Fernández se refirió a las viviendas que construye el Gobierno y dijo que no quiere "que sea una oportunidad de negocios para unos pocos, sino para que crezca toda la Argentina", y que lo que hay que discutir es "si esa oportunidad va a ser una oportunidad de la Argentina o para los amigos del Presidente como lo fue en el gobierno anterior".

El Presidente planteó con fuertes críticas implícitas a Macri: "No hay que olvidarse de la deuda que nos dejaron, de las recomendaciones que me hicieron los días de pandemia cuando me decían: 'Despreocupate de la salud'. El tiempo me dio la razón porque ese año caímos en la economía y al año siguiente crecimos. La economía se podía recuperar, las vidas no. Estoy muy contento de haber tomado esa decisión".